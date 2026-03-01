Контузии в СФК Раковски

Вчера СФК Раковски спечели у дома ценни три точки с 1:0 срещу Марица (Милево). Настроението в съблекалнята на домакините обаче беше след края на срещата от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Причината – контузии. Получиха ги в 70-ата минута играещия пом.треньор Петър Атанасов и Георги Балджийски. Веднага след това двамата напуснаха принудително терена. Атанасов е с травма на глезена, а съотборника му в рамото. Предстои да се разбере колко време ще се възстановяват.

Снимка: ФК Раковски ДЮШ – фейсбук

СФК Раковски с ценна победа