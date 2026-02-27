Валери Домовчийски: Мъжки двубой

Утре СФК Раковски (Раковски) приема Марица (Милево). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Познаваме със съперника, няма изненади. Амбициозен треньор го води и това определя поведението на отбора му. Утвърдиха се сред водещите отбори в първенството. Демонстрират характер. Ние се опитваме същото. Очаквам мъжки двубой. Ще направим възможното да го спечелим, защото точките ни са малко. Освен това, хората които ни подкрепят от трибуните заслужават да видят добра игра и победа“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.