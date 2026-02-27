Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. СФК Раковски
  3. Валери Домовчийски: Мъжки двубой

Валери Домовчийски: Мъжки двубой

  • 27 фев 2026 | 10:38
  • 346
  • 0
Валери Домовчийски: Мъжки двубой

 

Утре СФК Раковски (Раковски) приема Марица (Милево). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Познаваме със съперника, няма изненади. Амбициозен треньор го води и това определя поведението на отбора му. Утвърдиха се сред водещите отбори в първенството. Демонстрират характер. Ние се опитваме същото. Очаквам мъжки двубой. Ще направим възможното да го спечелим, защото точките ни са малко. Освен това, хората които ни подкрепят от трибуните заслужават да видят добра игра и победа“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Директор в Ботев: Бях убеден, че Георги Иванов е човек, който ще развива футбола

Директор в Ботев: Бях убеден, че Георги Иванов е човек, който ще развива футбола

  • 27 фев 2026 | 09:38
  • 1115
  • 0
Тунчев: Всеки отбор може да продължи без даден футболист или треньор

Тунчев: Всеки отбор може да продължи без даден футболист или треньор

  • 27 фев 2026 | 09:28
  • 844
  • 1
Футболист на ЦСКА с шанс да играе на Световното първенство

Футболист на ЦСКА с шанс да играе на Световното първенство

  • 27 фев 2026 | 09:19
  • 3869
  • 1
Френски специалист гостува в "Лигата на талантите"

Френски специалист гостува в "Лигата на талантите"

  • 27 фев 2026 | 09:00
  • 1164
  • 0
Росен Крумов за мача в Разлог

Росен Крумов за мача в Разлог

  • 27 фев 2026 | 07:29
  • 841
  • 0
Сливнишки герой гостува на ЦСКА III

Сливнишки герой гостува на ЦСКА III

  • 27 фев 2026 | 07:26
  • 614
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Арда и Спартак (Варна)

11-те на Арда и Спартак (Варна)

  • 27 фев 2026 | 11:37
  • 171
  • 0
Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

  • 27 фев 2026 | 10:07
  • 3403
  • 0
България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 10:40
  • 1578
  • 3
Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

  • 27 фев 2026 | 07:09
  • 5340
  • 5
Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

  • 27 фев 2026 | 07:24
  • 2245
  • 9
Днес се теглят двойките за осминафиналите в Лига Европа

Днес се теглят двойките за осминафиналите в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 03:44
  • 4892
  • 0