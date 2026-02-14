СФК Раковски и Родопа завършиха наравно

2:2 приключиха СФК Раковски и гостуващия му Родопа (Смолян). Срещата е от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Студен душ за домакините още след началните 120 секунди. Марин Димитров спря с нарушение откъсващия се Михаел Кисьов и беше отстранен с червен картон. Смолянският тим владееше инициативата, създаде и голови положения. Играещият му треньор Теодор Стефанов откри резултата в 22-ата минута. В 35-ата Стефан Рабаджийски изравни. Антон Белюков даде нов аванс на Родопа в 73-ата минута. Десетина по-късно Стефан Петков изравни от дузпа, отсъдена за нарушение срещу влезлия като резерва Христо Ботевски.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com