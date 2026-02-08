СФК Раковски громи в контрола

СФК Раковски надигра гостуващия му ФК Садово с 6:1 в приятелска среща. Стана хубав коректен двубой. Домакините дръпнаха сериозно още през първото полувреме – 4:1. Тогава Петър Атанасов заби два гола. Той асистира и за попадението на най-новото попълнение Мартин Телбийски. Друг новопривлечен – Стефан Рабаджийски вкара директно от корнер. Той се разписа още веднъж, но през втората част. Тогава мрежата на гостите разтресе и Христо Ботевски. За СФК Раковски играха всички футболисти, попаднал в групата за контролата.