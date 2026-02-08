Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. СФК Раковски
  3. СФК Раковски громи в контрола

СФК Раковски громи в контрола

  • 8 фев 2026 | 18:30
  • 145
  • 0
СФК Раковски громи в контрола

СФК Раковски надигра гостуващия му ФК Садово с 6:1 в приятелска среща. Стана хубав коректен двубой. Домакините дръпнаха сериозно още през първото полувреме – 4:1. Тогава Петър Атанасов заби два гола. Той асистира и за попадението на най-новото попълнение Мартин Телбийски. Друг новопривлечен – Стефан Рабаджийски вкара директно от корнер. Той се разписа още веднъж, но през втората част. Тогава мрежата на гостите разтресе и Христо Ботевски. За СФК Раковски играха всички футболисти, попаднал в групата за контролата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Достанич: Няма да спрем да даваме шанс на младите

Достанич: Няма да спрем да даваме шанс на младите

  • 8 фев 2026 | 16:34
  • 826
  • 0
Драма с дузпи в Раднево! ФК Ямбол отстрани Розова долина за купата на АФЛ

Драма с дузпи в Раднево! ФК Ямбол отстрани Розова долина за купата на АФЛ

  • 8 фев 2026 | 16:27
  • 660
  • 0
Косич: Много е важно да продължим с такава енергия

Косич: Много е важно да продължим с такава енергия

  • 8 фев 2026 | 16:23
  • 608
  • 0
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 24972
  • 63
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 11465
  • 28
Партизан тръгна с минимална победа

Партизан тръгна с минимална победа

  • 8 фев 2026 | 15:23
  • 1667
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 63141
  • 83
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 50094
  • 51
Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

  • 8 фев 2026 | 17:46
  • 4798
  • 7
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 11465
  • 28
Ливърпул 0:0 Манчестър Сити, ранен пропуск на Холанд

Ливърпул 0:0 Манчестър Сити, ранен пропуск на Холанд

  • 8 фев 2026 | 17:32
  • 4001
  • 5
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 24972
  • 63