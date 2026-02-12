Популярни
Валери Домовчийски: Всеки двубой ще е финал за нас

  • 12 фев 2026 | 14:25
Последната позиция в класирането на Югоизточната Трета лига показва колко тежък беше есенния полусезон за СКК Раковски от едноименния град.

Играещият старши треньор Валери Домовчийски коментира пред Sportal.bg свършеното от началото на тази година и амбициите за предстоящата пролет.

„Проведохме добра подготовка, свършихме планираното. Доволни сме и от извършената селекция – привлякохме футболистите, които искахме. Естествено предстои сработване на състава и това ще се случи в движение – в мачовете. Нуждаем се от точки. Трябват ни победи. Всеки двубой ще е финал за нас. Започваме полусезона срещу корав противник – Родопа. Могат да бият всеки в групата. Длъжни сме да спечелим“.

