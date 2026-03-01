Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  3. Манол Георгиев: Ще продължим да се борим

Манол Георгиев: Ще продължим да се борим

  • 1 март 2026 | 13:50
  • 372
  • 0
Манол Георгиев: Ще продължим да се борим

1:1 приключиха вчера в Асеновград, местния Асеновец и Загорец (Нова Загора). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Манол Георгиев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Битка без победител в Асеновград
Битка без победител в Асеновград

„Доволен съм от двубоя, във втори пореден мач не загубихме, но и във втори пореден мач имахме възможност да спечелим. Срещу Спартак Пловдив ни изравниха в 96-ата минута, а днес след като ние изравнихме, пропуснахме още доста положения да вкараме втори гол. Липсваха ни шестима футболисти, някои от които отпаднаха буквално преди началото на двубоя. Но ще продължим да се борим. Стана здрав мач, темпото бе добро и няма как да не съм доволен от старанието на момчетата“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Босът на Локо (Сф): При раздялата с Достанич се разбрахме да не си крадем децата от школата, но и това не се спази

Босът на Локо (Сф): При раздялата с Достанич се разбрахме да не си крадем децата от школата, но и това не се спази

  • 1 март 2026 | 09:33
  • 12493
  • 12
Пирин (ГД) с безценна победа у дома

Пирин (ГД) с безценна победа у дома

  • 1 март 2026 | 09:23
  • 1103
  • 2
Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 15275
  • 84
Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

  • 28 фев 2026 | 23:56
  • 1813
  • 1
Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

  • 28 фев 2026 | 22:57
  • 15646
  • 19
Левски се похвали с разпродаден сектор

Левски се похвали с разпродаден сектор

  • 28 фев 2026 | 21:18
  • 8854
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 6181
  • 34
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 24313
  • 57
Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

  • 1 март 2026 | 13:30
  • 3927
  • 0
Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

  • 1 март 2026 | 13:56
  • 6916
  • 11
Марек 1:0 Янтра (Габрово)

Марек 1:0 Янтра (Габрово)

  • 1 март 2026 | 14:30
  • 2233
  • 0
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 2981
  • 1