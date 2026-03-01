Манол Георгиев: Ще продължим да се борим

1:1 приключиха вчера в Асеновград, местния Асеновец и Загорец (Нова Загора). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Манол Георгиев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Битка без победител в Асеновград

„Доволен съм от двубоя, във втори пореден мач не загубихме, но и във втори пореден мач имахме възможност да спечелим. Срещу Спартак Пловдив ни изравниха в 96-ата минута, а днес след като ние изравнихме, пропуснахме още доста положения да вкараме втори гол. Липсваха ни шестима футболисти, някои от които отпаднаха буквално преди началото на двубоя. Но ще продължим да се борим. Стана здрав мач, темпото бе добро и няма как да не съм доволен от старанието на момчетата“.