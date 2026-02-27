Манол Георгиев: Точките ни трябват

Асеновец (Асеновград) приема утре Загорец (Нова Загора). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу корав съперник. Играе агресивно и търси добър резултат до края ва мача. Последните му резултати не са добри и това ще го мотивира за положителна промяна. За нас това не е от особено значение. Нуждаем се от точки и трябва да ги печелим, независимо кой е срещу нас. С тази амбиция ще излизаме за всеки двубой“, коментира пред Sportal.bg Манол Георгиев, треньор на асеновградчани.