Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  3. Манол Георгиев: Точките ни трябват

Манол Георгиев: Точките ни трябват

  • 27 фев 2026 | 10:57
  • 152
  • 0

Асеновец (Асеновград) приема утре Загорец (Нова Загора). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.  

„Излизаме срещу корав съперник. Играе агресивно и търси добър резултат до края ва мача. Последните му резултати не са добри и това ще го мотивира за положителна промяна. За нас това не е от особено значение. Нуждаем се от точки и трябва да ги печелим, независимо кой е срещу нас. С тази амбиция ще излизаме за всеки двубой“, коментира пред Sportal.bg Манол Георгиев, треньор на асеновградчани.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Директор в Ботев: Бях убеден, че Георги Иванов е човек, който ще развива футбола

Директор в Ботев: Бях убеден, че Георги Иванов е човек, който ще развива футбола

  • 27 фев 2026 | 09:38
  • 1116
  • 0
Тунчев: Всеки отбор може да продължи без даден футболист или треньор

Тунчев: Всеки отбор може да продължи без даден футболист или треньор

  • 27 фев 2026 | 09:28
  • 844
  • 1
Футболист на ЦСКА с шанс да играе на Световното първенство

Футболист на ЦСКА с шанс да играе на Световното първенство

  • 27 фев 2026 | 09:19
  • 3886
  • 1
Френски специалист гостува в "Лигата на талантите"

Френски специалист гостува в "Лигата на талантите"

  • 27 фев 2026 | 09:00
  • 1170
  • 0
Росен Крумов за мача в Разлог

Росен Крумов за мача в Разлог

  • 27 фев 2026 | 07:29
  • 842
  • 0
Сливнишки герой гостува на ЦСКА III

Сливнишки герой гостува на ЦСКА III

  • 27 фев 2026 | 07:26
  • 614
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Арда и Спартак (Варна)

11-те на Арда и Спартак (Варна)

  • 27 фев 2026 | 11:37
  • 193
  • 0
Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

  • 27 фев 2026 | 10:07
  • 3427
  • 0
България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 10:40
  • 1593
  • 3
Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

  • 27 фев 2026 | 07:09
  • 5344
  • 5
Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

  • 27 фев 2026 | 07:24
  • 2252
  • 9
Днес се теглят двойките за осминафиналите в Лига Европа

Днес се теглят двойките за осминафиналите в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 03:44
  • 4904
  • 0