  2. Созопол
  3. Петър Кюмюрджиев: Очаквам здрав и качествен мач

Петър Кюмюрджиев: Очаквам здрав и качествен мач

  • 27 фев 2026 | 10:33
  • 177
  • 0

Едноименния тим на Созопол приема утре Левски (Карлово). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Нашият отбор е изиграл най-много мачове от началото на годината. Все в тежки метеорологични условия и срещу много сериозни съперници. Дано да успеем да се възстановим, защото ни предстои пореден такъв двубой. Левски (Карлово) се представя силно през настоящия сезон и класирането му в призовата тройка е достатъчно доказателство. Ние също направихме добри игри, подплатени в хубави резултати. На лице са предпоставки за здрав и качествен мач. Длъжни сме да дадем всичко от себе си да победим на нашия стадион, защото почти сигурно предстоящия двубой ще е последен на него преди започващия ремонт“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.

