На живо: Бедзеки води в Гран При на Тайланд, Марк Маркес се бори за третото място

Старт - Звездата на Априлия Марко Бедзеки стартира от полпозишън в Гран При на Тайланд – откриващия старт за сезон 2026 в MotoGP. Бедзеки потегли по-добре от вчера и запази първото място. Марк Маркес и Раул Фернандес са втори и трети.

Педро Акоста завърши вчера първи и стана първият пилот на КТМ, повел в класирането в MotoGР. Втори в спринта остана световният шампион Марк Маркес с Дукати, който беше наказан заради това, че изблъска Акоста извън трасето при една атаките на Педро. Маркес беше бесен след финала, но веднага, след като слезе от мотора, отиде да поздрави Акоста.

1 об. Победителят от вчера Педро Акоста е седми, като преследва Алекс Маркес. Раул Фернандес успя да изпревари Марк Маркес и излезе втори.

2 об. Бедзеки има аванс от почти 1 секунда пред Фернандес, който пък дръпна на почти 0,8 секунди пред Марк Маркес.

Starting the #MotoGP 2026 season with a RECORD CROWD 🙌



THANK YOU ❤️ pic.twitter.com/h8hqa6Zxuq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 1, 2026

4 об. Хорхе Мартин атакува Марк Маркес и излезе трети, Педро Акоста е на 0,2 секунди зад Маркес. Трима пилоти с мотори на Априлия заемат първите три места. В последния завой Акоста също изпревари Маркес и излезе четвърти.

5 об. Бедзеки започна петата обиколка с почти 1,5 секунди аванс пред Фернандес.

6 об. Акоста е на 0,2 секунди зад Мартин в борбата за третото място.

7 об. Както и вчера Франческо Баная прогресира в класирането - от 13-а позиция на старта, той е вече 9-и, веднага зад Алекс Маркес. Бедзеки има почти 1,3 секунди пред Фернандес на първото място.

8 об. Акоста се залепи за Мартин, който обаче се съпротивлява успешно. В последния завой Акоста го изпревари, но Мартин си върна третото място в ускорението на стартфиналната прва.

9 об. Нова атака на Акоста в началото на обиколката, но Мартин пак остана пред него. Маркес догони Мартин и Акоста и влезе в битката за третото място. Нова атака на Акоста в последния завой и Мартин пак си върна третото място.

10 об. Атака на Акоста в третия завой срещу Мартин, но и двамата бяха изпреварени от Маркес, който от пети излезе трети. Два завоя по-късно Акоста си върна третото място.

По-долу може да прочетете какво се случи в състезанията в Moto2 и Moto3 по-рано днес.

