Бедзеки: След грешката вчера, днес беше важно да съм в челото

Звездата на Априлия Марко Бедзеки започна сезон 2026 така както приключи миналата година - с победа. Вчера той падна в спринта в Тайланд, но днес беше начело от старта до финала в основното състезание.

"Беше супер важно след грешката ми вчера, днес да направя добро състезание. Да се опитам да се върна в челото по възможно най-добрия начин - обясни след състезанието Бедзеки. - Знаех, че със средно твърдата задна гума ще съм доста силен в дългата дистанция. Но никога не е лесно да изпълниш такава програма.

Bez ended 2025 with a trophy and now starts 2026 with another 🏆#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/wwJr2v12Qs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 1, 2026

Опитах се да направя възможно най-добрия старт и след като запазих първото място, се опитах от самото начало на натрупам аванс, да пазя гумите. Но в Тайланд износването на задната гума винаги е супер високо, така че не беше лесно. Но усещах добре работата й в хода на цялото състезание, много съм доволен, благодаря на момчетата от екипа за отличната работа.

