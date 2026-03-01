Популярни
Бедзеки: След грешката вчера, днес беше важно да съм в челото

  • 1 март 2026 | 12:21
  • 219
  • 0
Бедзеки: След грешката вчера, днес беше важно да съм в челото

Звездата на Априлия Марко Бедзеки започна сезон 2026 така както приключи миналата година - с победа. Вчера той падна в спринта в Тайланд, но днес беше начело от старта до финала в основното състезание.

"Беше супер важно след грешката ми вчера, днес да направя добро състезание. Да се опитам да се върна в челото по възможно най-добрия начин - обясни след състезанието Бедзеки. - Знаех, че със средно твърдата задна гума ще съм доста силен в дългата дистанция. Но никога не е лесно да изпълниш такава програма.

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума
Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

Опитах се да направя възможно най-добрия старт и след като запазих първото място, се опитах от самото начало на натрупам аванс, да пазя гумите. Но в Тайланд износването на задната гума винаги е супер високо, така че не беше лесно. Но усещах добре работата й в хода на цялото състезание, много съм доволен, благодаря на момчетата от екипа за отличната работа.

Какво се случи със задната гума на Марк Маркес?
Какво се случи със задната гума на Марк Маркес?
 Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Тайланд
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Тайланд
Снимки: Gettyimages

