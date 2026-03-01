Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Тайланд

Педро Акоста е лидер в генералното класиране в MotoGP след края на първия състезателен уикенд за сезон 2026, в който той спечели спринта и завърши втори в основното състезание за Гран При на Тайланд.

По този начин испанският пилот на КТМ събра общо 32 точки, с които си осигури аванс от седем пред днешния победител Марко Бедзеки, който е с 25 след отпадането си от спринта. Тройката с пасив от девет пункта оформя Раул Фернандес от Тракхаус Априлия, който записа две трети места на „Бурирам“ този уикенд.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Тайланд:

Педро Акоста – 32 точки Марко Бедзеки – 25 Раул Фернандес – 23 Хорхе Мартин – 18 Ай Огура – 17 Брад Биндър – 13 Фабио Ди Джанантонио – 12 Марк Маркес – 9 Франко Морбидели – 8 Франческо Баная – 8 Лука Марини – 6 Йоан Зарко – 5 Енеа Бастианини – 4 Диого Морейра – 3 Жоан Мир – 3 Фабио Куартараро – 2 Алекс Ринс – 1 Маверик Винялес – 0 Топрак Разгатлиоглу – 0 Джак Милър – 0 Микеле Пиро – 0 Алекс Маркес – 0

Снимки: Sportal.bg