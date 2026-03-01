Педро Акоста е лидер в генералното класиране в MotoGP след края на първия състезателен уикенд за сезон 2026, в който той спечели спринта и завърши втори в основното състезание за Гран При на Тайланд.
По този начин испанският пилот на КТМ събра общо 32 точки, с които си осигури аванс от седем пред днешния победител Марко Бедзеки, който е с 25 след отпадането си от спринта. Тройката с пасив от девет пункта оформя Раул Фернандес от Тракхаус Априлия, който записа две трети места на „Бурирам“ този уикенд.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Тайланд:
Педро Акоста – 32 точки
Марко Бедзеки – 25
Раул Фернандес – 23
Хорхе Мартин – 18
Ай Огура – 17
Брад Биндър – 13
Фабио Ди Джанантонио – 12
Марк Маркес – 9
Франко Морбидели – 8
Франческо Баная – 8
Лука Марини – 6
Йоан Зарко – 5
Енеа Бастианини – 4
Диого Морейра – 3
Жоан Мир – 3
Фабио Куартараро – 2
Алекс Ринс – 1
Маверик Винялес – 0
Топрак Разгатлиоглу – 0
Джак Милър – 0
Микеле Пиро – 0
Алекс Маркес – 0
Снимки: Sportal.bg