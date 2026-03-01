Популярни
Вход / Регистрирай се
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Тайланд

  • 1 март 2026 | 10:46
Педро Акоста е лидер в генералното класиране в MotoGP след края на първия състезателен уикенд за сезон 2026, в който той спечели спринта и завърши втори в основното състезание за Гран При на Тайланд.

По този начин испанският пилот на КТМ събра общо 32 точки, с които си осигури аванс от седем пред днешния победител Марко Бедзеки, който е с 25 след отпадането си от спринта. Тройката с пасив от девет пункта оформя Раул Фернандес от Тракхаус Априлия, който записа две трети места на „Бурирам“ този уикенд.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Тайланд:

  1. Педро Акоста – 32 точки

  2. Марко Бедзеки – 25

  3. Раул Фернандес – 23

  4. Хорхе Мартин – 18

  5. Ай Огура – 17

  6. Брад Биндър – 13

  7. Фабио Ди Джанантонио – 12

  8. Марк Маркес – 9

  9. Франко Морбидели – 8

  10. Франческо Баная – 8

  11. Лука Марини – 6

  12. Йоан Зарко – 5

  13. Енеа Бастианини – 4

  14. Диого Морейра – 3

  15. Жоан Мир – 3

  16. Фабио Куартараро – 2

  17. Алекс Ринс – 1

  18. Маверик Винялес – 0

  19. Топрак Разгатлиоглу – 0

  20. Джак Милър – 0

  21. Микеле Пиро – 0

  22. Алекс Маркес – 0

Снимки: Sportal.bg

