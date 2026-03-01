Мартин Брандъл: Парите не мотивират Верстапен

Бившият пилот във Формула 1 Мартин Брандъл е на мнение, че 4-кратният световен шампион Макс Верстапен вече не се мотивира от парите, за да продължи да се състезава и прогнозира, че Макс може да си тръгне, ако състезанията вече не му харесват.

„Макс не е труден за разбиране – обясни британецът. – Той е открит и праволинеен. След като казва, че няма намерение да кара още много години във Формула 1, то това е така. Парите не го мотивират. Макс е спечелил достатъчно пари.

„Верстапен обича състезанията за издръжливост, обича да кара на симулатора, но не мисля, че след 10 години той все още ще се състезава във Формула 1.

„Сигурен съм, че Макс има резервен вариант, ако реши да напусне Ред Бул. Става въпрос за Мерцедес или Ферари. Явно задвижващата система на Ред Бул-Форд е достатъчно добра и Верстапен ще следи как се развива ситуацията на пазара на пилоти, но не си представям, че той ще реши да направи пауза или да напусне Формула 1. Макс има един силен коз – неговият талант му открива пътя към всеки един отбор и той има много варианти за следващия етап от кариерата му.“

