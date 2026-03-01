Популярни
Какво се случи със задната гума на Марк Маркес?

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес отпадна в 21-ата от общо 26 обиколки в Гран При на Тайланд днес, след като се оказа, че задната му гума е спукана.

Марк потегли добре, но изостана в първите обиколки до петото място, след това успя да се върне трети, но не може да спре устрема на Педро Акоста, който го изпревари в преследването на второто място, до което все пак успя да стигне.

Към края на състезанието Маркес сякаш се примири с 4-ото място и липсата на възможност да се бори за място на подиума, но тогава излезе извън трасето на завой №4 и се предполага, че е ударил задната джанта на няколко места, а от това е пострадала и гумата.

Състезанието в Тайланд се превърна в тежко изпитание за всички пилоти на Дукати, като най-напред на финала се оказа Фабио ди Джанантонио, който завърши 6-и, на почти 19 секунди от победителя.

Жоан Мир с Хонда също спря малко преди финала заради спукана задна гума, а победителят Марко Бедзеки също маше проблеми със състоянието на задната му гума, но това не му попречи да спечели.

Снимки: Gettyimages

