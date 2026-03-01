Педро Акоста: Страхотно начало на сезона за нас

Педро Акоста поведе в класирането в MotoGP след първия състезателен уикенд – вчера той спечели спринта в Тайланд, а днес завърши втори в основното състезание.
„Супер е да започнем сезона така, страхотно начало – заяви пилотът на КТМ след финала. – Спомням си, че миналата година тук не можехме да се задържим в топ 10 на класирането.
„Екипът на КТМ свърши отлична работа, те работят на 100 процента от възможностите си, за да ми осигурят по-добър мотор, това беше целта през зимата, да имаме мотоциклет, с който да се борим в състезанията, да оцелеем в битката в челото.
„Успяхме да намерим нещо, но не всяко състезание ще е толкова добро за нас като това тук. Но продължаваме да работим усилено, трябва да запазим спокойствие и да не се отказваме.“
