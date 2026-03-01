Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Педро Акоста: Страхотно начало на сезона за нас

Педро Акоста: Страхотно начало на сезона за нас

  • 1 март 2026 | 12:36
  • 184
  • 0
Педро Акоста: Страхотно начало на сезона за нас

Педро Акоста поведе в класирането в MotoGP след първия състезателен уикенд – вчера той спечели спринта в Тайланд, а днес завърши втори в основното състезание.

„Супер е да започнем сезона така, страхотно начало – заяви пилотът на КТМ след финала. – Спомням си, че миналата година тук не можехме да се задържим в топ 10 на класирането.

Бедзеки: След грешката вчера, днес беше важно да съм в челото
Бедзеки: След грешката вчера, днес беше важно да съм в челото

„Екипът на КТМ свърши отлична работа, те работят на 100 процента от възможностите си, за да ми осигурят по-добър мотор, това беше целта през зимата, да имаме мотоциклет, с който да се борим в състезанията, да оцелеем в битката в челото.

„Успяхме да намерим нещо, но не всяко състезание ще е толкова добро за нас като това тук. Но продължаваме да работим усилено, трябва да запазим спокойствие и да не се отказваме.“

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума
Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума
 Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Тайланд
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Тайланд
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

  • 1 март 2026 | 10:55
  • 2339
  • 0
Мануел Гонсалес спечели в Moto2 след две спирания на състезанието

Мануел Гонсалес спечели в Moto2 след две спирания на състезанието

  • 1 март 2026 | 09:27
  • 1559
  • 0
3 хилядни от секундата определиха победителя в Moto3 в Тайланд

3 хилядни от секундата определиха победителя в Moto3 в Тайланд

  • 1 март 2026 | 08:03
  • 2176
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 1 март 2026 | 06:45
  • 6630
  • 0
Конфликтът в Близкия изток създава проблеми на Формула 2

Конфликтът в Близкия изток създава проблеми на Формула 2

  • 28 фев 2026 | 18:02
  • 987
  • 0
Ралф Шумахер: Вратата към Формула 1 е затворена за Мик

Ралф Шумахер: Вратата към Формула 1 е затворена за Мик

  • 28 фев 2026 | 17:40
  • 1629
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 711
  • 0
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 15256
  • 38
Втора лига на живо: започна мачът в Русе

Втора лига на живо: започна мачът в Русе

  • 1 март 2026 | 12:30
  • 17308
  • 14
Съставите на Кремонезе и Милан

Съставите на Кремонезе и Милан

  • 1 март 2026 | 12:43
  • 634
  • 0
11-те на Марек и Янтра (Габрово)

11-те на Марек и Янтра (Габрово)

  • 1 март 2026 | 13:24
  • 1
  • 0
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 2210
  • 1