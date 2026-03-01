Педро Акоста: Страхотно начало на сезона за нас

Педро Акоста поведе в класирането в MotoGP след първия състезателен уикенд – вчера той спечели спринта в Тайланд, а днес завърши втори в основното състезание.

„Супер е да започнем сезона така, страхотно начало – заяви пилотът на КТМ след финала. – Спомням си, че миналата година тук не можехме да се задържим в топ 10 на класирането.

The Shark is your new championship leader and YOUR Rider of the Race 🦈



Check out the full results here ➡️ https://t.co/OIKGFNL9VM#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/QSO132ckY4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 1, 2026

Бедзеки: След грешката вчера, днес беше важно да съм в челото

„Екипът на КТМ свърши отлична работа, те работят на 100 процента от възможностите си, за да ми осигурят по-добър мотор, това беше целта през зимата, да имаме мотоциклет, с който да се борим в състезанията, да оцелеем в битката в челото.

„Успяхме да намерим нещо, но не всяко състезание ще е толкова добро за нас като това тук. Но продължаваме да работим усилено, трябва да запазим спокойствие и да не се отказваме.“

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Тайланд

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages