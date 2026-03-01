След 88 старта без пилот на Дукати на подиума

Гран При на Тайланд днес сложи край на серията от 88 поредни старта, в които е имало поне един пилот с мотоциклет на Дукати на подиума.

Марко Бедзеки беше начело от старта до финала, а заедно с него на подиума се качиха Педро Акоста и Раул Фернандес, т.е. в топ 3 място намериха Априлия и КТМ.

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

Марк Маркес отпадна заради спукана гума, а другите пилоти с мотори на Дукати така и не влязоха в битката за челно класиране.

За последно в MotoGP подиум без пилоти на Дукати имаше през 2021 на финала на Гран При на Великобритания. Преди 5 години победата беше за Фабио Куартараро с Ямаха, следван от Алекс Ринс със Сузуки и Алейш Еспаргаро с Априлия.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Тайланд

Снимки: Gettyimages