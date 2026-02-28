Популярни
Интер 0:0 Дженоа, очакван домакински натиск

  • 28 фев 2026 | 21:45
Водачът в Серия "А" Интер играе при 0:0 срещу Дженоа в мач от 27-ия кръг. Срещата на "Джузепе Меаца" започна в 21:45 часа, а главен съдия е Микаел Фабри.

"Нерадзурите" са начело в класирането, като имат аванс от 10 токчи пред втория Милан, но през седмицата претърпяха унизителна загуба у дома от Бодьо/Глимт, която сложи край на участието им в Шампионската лига.

Дженоа е в долната половина на таблицата, като заема 14-то място с актив от 27 точки. "Грифоните" не са далеч от зоната на изпадащите и това ги задължава да търсят положителни резултати дори като гост на най-силните отбори.

По-рано през сезона Интер спечели визитата си в Генуа с 2:1 и няма загуба от този съперник от 2018 година.

Интер е без контузения Лаутаро Мартинес и наказания Алесандро Бастони. В предни позиции за партньор на Маркюс Тюрам е предпочетен Анже-Йоан Бони за сметка на Франческо Пио Еспозито, а в центъра на защитата до Мануел Аканжи и Карлос Аугусто ще действа Стефан де Фрай.

Хакан Чалханоолу и Дензъл Дъмфрис не са напълно възстановени и остават сред резервите. В средата на терена Кристиан Киву залага на Николо Барела, Пьотър Жиелински и Хенрих Мхитарян, а по двата фланга ще сноват Луиш Енрике и Федерико Димарко.

Наставникът на Дженоа Даниеле Де Роси също е избрал система 3-5-2. Двамата нападатели ще са Лоренцо Коломбо и Витиня, а в средата на терена стартират Томазо Балданци, Мортен Френдруп и Руслан Малиновский. Халф-бекове за "грифоните" ще са Микаел Елертсон и Аарон Мартин.

Вратарят Бенжамен Сигрист се завръща в групата, след като три месеца беше извън терените заради счупен пръст. Опитният швейцарец остава на пейката, а под рамката застава Джъстин Бийлоу. Жуниор Месиас, Максуел Корне и Жан Онана също не попадат сред титулярите.

