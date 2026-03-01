Киву: Скудетото още не е спечелено

Кристиан Киву настоя, че титлата все още не е спечелена, въпреки че Интер поведе с 13 точки на върха в Серия А след победата с 2:0 над Дженоа в 27-ия кръг на италианския шампионат. Това бе осми пореден успех за шампионат на "нерадзурите", но преследвачът Милан все още не е изиграл мача си от кръга, а и шампинът Наполи също стигна до драматична победа по-рано вчера през деня.

„Бяхме наясно с важността на този мач с оглед на това, което сме постигнали и което искаме да направим в последните седмици от сезона. Приемам тези три точки, защото не беше лесно. Изправихме се срещу отбор в добра форма, който знае как да създава проблеми. Това беше нашият 16-и мач за около 50 дни, така че трябваше да продължим в същия дух. Димарко е в най-добрата си форма и ни помага да постигнем амбициите си, както и всички останали играчи“, коментира Киву.

Въпреки че Киву не иска неговите играчи да летят в облаците, фактите говорят, че Интер записа 14 победи в последните си 15 шампионатни срещи. Нещо, което обаче контрастира с европейската кампания на тима, който не само че не завърши в топ 8 на основната схема на Шампионската лига, но и се провали в плейофния кръг срещу Бодьо/Глимт. Те загубиха от норвежците тази седмица с 1:2 през седмицата и след общ резултат 2:5 напуснаха "турнира на богатите", където играха финал миналия сезон.

„Подготвяме се за всеки двубой по най-добрия начин, психически и физически, като подхождаме еднакво, без да гледаме името на съперника. Това се опитваме да правим от началото на сезона. Остават 11 кръга, 33 точки за печелене, така че Скудетото все още не е спечелено. Имахме възходи и падения, но искаме да надградим върху всичко добро, което направихме през последните два месеца и половина“, обясни Киву.

Отборът се готви и за първия полуфинален мач за Купата на Италия срещу Комо във вторник вечер, а следващия уикенд предстои градското дерби с Милан.

„Всички 24 играчи работят здраво и имат манталитет на победители. Те никога не мрънкат и винаги приемат реалността на ситуацията, независимо дали е в Серия А, Купата или Шампионската лига. Искаме да бъдем конкурентоспособни, имахме своите възходи и падения, но имаме амбиция и сме в добра форма“, увери Киву.

Само два пъти преди в историята си, през сезони 2006-07 и 2023-24, „нерадзурите“ са събирали поне 67 точки след 27 кръга в Серия А. И в двата случая спечелиха Скудетото.