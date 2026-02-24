Съставите на Интер и Бодьо/Глимт: Киву със само две промени

Интер посреща Бодьо/Глимт в среща-реванш в от плейофния кръг в Шампионската лига.



Миналата седмица "нерадзурите" загубиха шокиращо първия мач в Норвегия с 1:3, но сега реваншът е на "Джузепе Меаца" и те ще опитат да вземат победата, за да се класират на 1/8-финалите в "турнира на богатите".

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Тази вечер ще се играят още два мача, след което ще станат ясни и последните осем отбора, които ще се присъединят към завършилите отбори в топ 8 на основната схема за следващата фаза от директните елиминации.

Хеттрик на Сьорлот в ранния реванш в Шампионската лига, следете тук

Въпреки че само преди реи дни Интер изигра последния си мач, побеждавайки в Серия А тима на Лече с 2:0 като гост, Кристиан Киву реши да направи само две промени в стартовия си състав. Румънския стратег реши да пусне в игра Мануел Аканжи и Николо Барела, които започнаха вместо Стефан де Фрай и Петър Сучич

Oggi in campo così 1️⃣1️⃣🔜 pic.twitter.com/v4LQnpulH6 — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 24, 2026

Тъй като сезонът в Норвегия все още не е започнал, победата за Бодьо/Глимт в първия плейоф с 3:1 миналата седмица бе и последният официален мач за тима към този момент. Така старши треньорът Шетил Кнутсен нямаше абсолютно никакъв проблем да пусне за първия съдийски сигнал абсолютно същите 11, които започнаха и на Скандинавския полуостров.

Slik starter Glimt i Milano 🔥 pic.twitter.com/08MdlwlPgS — FK Bodø/Glimt (@Glimt) February 24, 2026

Срещата започва от 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието ѝ в реално време.

ИНТЕР - БОДЬО/ГЛИМТ (общ резултат 1:3)



ШАМПИОНСКА ЛИГА, ПЛЕЙОФ, РЕВАНШ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Интер: 1. Ян Зомер, 31. Ян Бисек, 25. Мануел Аканжи, 95. Алесандро Бастони, 11. Луиш Енрике, 16. Давиде Фратези, 7. Пьотър Жиелински, 23. Николо Барела, 32. Федерико Димарко, 94. Франческо Пио Еспозито, 9. Маркюс Тюрам

Старши треньор: Шетил Кнутсен



Бодьо/Глимт: 12. Никита Хайкин, 20. Фредрик Сьоволд, 4. Один Лураас Бьорнтуфт, 6. Йостейн Гундерсен, 15. Фредерик Андре Бьоркан, 26. Хаакон Евиен, 7. Патрик Берг, Сондре Фет, 11. Оле Бломберг, 9. Каспер Хьог, 10. Йенс Хауге

Старши треньор: Кристиан Киву



НАЧАЛО: 24 февруари 2026 г. (вторник) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Джузепе Меаца", Милано (Италия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Алехандро Ернандес (Испания)