Невероятните цифри и статистики на най-лудото първенство дотук в Европа, където българи не липсват

Не, не става дума за Премиър лийг, Ла Лига, Серия А или традиционно оспорвани шампионати като Чемпиъншип в Англия или Втора Бундеслига. Полската елитна Екстракласа рядко минава за най-атрактивното първенство за футболните фенове по света и у нас. Слуващото се обаче там дотук през сезона може да задоволи дори и най-претенциозните привърженици, поне що се отнася до драматизъм, изненади и оспорваност.

Екстракласа, също както родната efbet Лига, досега имаше зимна пауза, като ще се подновяви през този уикенд, а цифрите и резултатите там наистина са невероятни. Сред елитните полски тимове не липсват български футболисти. Виктор Попов и Владимир Николов играят за Корона (Киелце), Мартин Минчев е част от Краковия, а през зимата доскорошните левскари Борислав Рупанов и Пламен Андреев преминаха съответно в Гурник (Забже) и Лех (Познан). Те със сигурност би трябвало да допринесат още за лудостта на полския елитен шампионат.

Започваме от там, че изненадващ лидер в класирането след 18 изиграни кръга е новакът Висла (Плоцк) с 30 точки. Веднага прави впечатление колко изравнени са силите в полския елит, като отборите до 8-о място включително се простират в разликата от едва 4 точки. Последните в класирането – грандът Легия (Варшава) и Термалица, пък се намират на дистанция от само 11 пункта от първия тим.

Още по-интересното е, че Висла (Плоцк) всъщност записа пет поредни равенства в последните си пет мача, но въпреки това излезе начело – заради лошите серии съответно на клуба на Лукас Подолски Гурник (Забже) и Ягелония. Висла има повече хиксове, отколкото победи, като броят на успехите на тима от Плоцк е равен на победите на 13-тия в класирането Лехия (Гданск) – по 7. Лидерите далеч не са и от най-атрактивните и резултатни отбори – всъщност цели други 13 тима са отбелязали повече попадения от 21-те гола на сегашния първенец.

Важно е да се уточни, че Лехия от известното пристанище Гданск, е с 5 отнети точки заради неспазване на финансовите изисквания и лицензионните задължения, наложени от Полската футболна асоциация, като освен това има и забрана за трансфери. Именно това е и отборът с най-добрата атака в първенството, като са отбелязали цели 37 гола. Лехия (Гданск) е и отборът с най-лоша защита в елита. А колко точно гола са допуснали? Да, точно така – отново 37.

Както вече споменахме, грандът на полския футбол и рекорден шампион Легия (Варшава) е на незавидното предпоследното място в класирането. Куриозното е, че столичани всъщност са отборът с четвъртата най-добра защита в елита, като имат само 21 допуснати попадения.

Снимки: Imago