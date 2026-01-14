Официално: Левски продаде нападател

Популярни
  14 яну 2026
ПФК Левски трансферира нападателя Борислав Рупанов в полския клуб „Гурник” (Забже). Новината бе официално обявена от "сините".

"Юношата на клуба направи своя дебют със „синята“ фланелка на 29 октомври 2022 година при равенството 0:0 с „ЦСКА 1948” на стадион „Георги Аспарухов“. На 3 август 2025 година отбеляза дебютния си гол при домакинската победа с 2:0 над „Славия“. За „Левски“ записа 34 мача и отбеляза 4 гола във всички турнири.Новият клуб на Рупанов е на второ място във временното класиране на полската Екстракласа, с равни точки с лидера „Висла“ (Плоцк). Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Борислав Рупанов за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи", написаха от Левски.

