Гасперини: Разликата от 4 точки с Ювентус е важна, но не и решаваща

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини коментира борбата за място в топ 4 на Серия "А" преди директния сблъсък на “Олимпико” с един от основните конкуренти - Ювентус. Той също така изрази съжаление, че в Лига Европа “вълците” ще се изправят срещу друг италиански тим - Болоня.

“Ние сме два тима, които винаги се опитват да постигнат резултат чрез игра и мисля, че ще стане същото и утре. Никой няма да иска да спекулира, като и двата отбора ще се опитат да спечелят. Пауло Дибала се чувства много по-добре и тренира със състава вчера, но преди днешната тренировка не мога да кажа дали той ще бъде готов за игра. Надявам се Матиас Соуле да поднови отборни тренировки следващата седмица. Преднината ни от 4 точки пред Ювентус е важна, защото отразява досегашния труд на Рома, но не мисля, че ще бъде решаваща. Не виждам някой, който е достатъчно силен, за да се откъсне от конкурентите толкова рано. Трудно е да се предскаже колко точки ще ни стигнат за Шампионската лига. Поне 70, но може би дори повече. В момента се нуждаем от серия от много победи. Три месеца е дълго време, като трябва да се постараем да останем във всички турнири. Може да има променливи като контузии и наказания, но е необходимо да се целим в максимума във всеки мач.

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Жалко, че в Лига Европа ще играем срещу Болоня, защото говорим за два италиански отбора, които можеха да продължат напред, а тази ситуация вреди на националния коефициент. Винаги трябва да вдигаш летвата в тези мачове, като според мен по-важен ще бъде първият двубой, защото, ако нямаш добър подход, рискуваш да не успееш да компенсираш. Това, че бившите ми играчи изпитват трудности в други отбори? Не съм съгласен. Тук са Джанлука Манчини и Браян Кристанте, които са прогресирали и са станали зрели. Мога да кажа, че Тюн Копмайнерс беше силен играч за Аталанта, а наскоро вкара два гола. За мен Ювентус беше като фитнес зала, в която се подобрих в личностно и футболно отношение. Това е клуб, в който футболът винаги е бил много добър. Имах възможността да отида в чужбина и да разуча други играчи, което беше страхотен опит”, коментира Гасперини на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages