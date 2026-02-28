Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

Юношата на Барселона Мунир Ел Хадади е сред най-известните имена, които в момента се опитват да напуснат Иран. Местният футбол отново е разтърсен, след като операцията „Ревящ лъв“, започната от Израел в събота сутринта, заедно с американската операция „Епична ярост“, наруши спортния живот в страната, подобно на случилото се в началото на сезона през лятото.

Вследствие на ескалацията, кръгът от иранската Про лига, насрочен за събота, беше отложен часове преди началото на мачовете.

30-годишният Мунир, който има няколко сезона в първия тим на Барса, в момента играе за Естеглал. Той е бил свален от самолета си в Техеран в събота сутринта, точно когато е започнала атаката. В момента той се намира на летището, а клубът му оказва пълно съдействие, за да напусне страната. Най-вероятният му маршрут е по суша към Турция. Разстоянието от Техеран до основния граничен пункт с Турция (Базарган) е между 2100 и 2400 километра.

Други испански футболисти в страната - например бившият вратар на Реал Мадрид Антонио Адан - са имали повече късмет. Той също е играч на Естеглал, но е успял да избяга още преди дни, възползвайки се от дадената от клуба почивка.