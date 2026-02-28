Бремер ще е на линия за гостуването на Рома

Неделният сблъсък между Рома и Ювентус на „Олимпико“ е от огромно значение в битката за класиране в Шампионската лига, като и двата отбора получиха добри новини преди възловия двубой.
"Бианконерите" ще бъдат подсилени със завръщането на Бремер, който се очаква да започне в сърцето на отбраната редом до Лойд Кели.
Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози
Присъствието на бразилския централен защитник ще бъде сериозен стимул за тима на Лучано Спалети, който пристига в Рим с цел да намали изоставането си от топ 4 в Серия "А" след лоша серия от резултати.
Мануел Локатели е наказан, а Тюн Копмайнерс е най-вероятният кандидат да запълни празнината в халфовата линия. Очаква се Джонатан Дейвид отново да води атаката, подкрепян от Франсиско Консейсао, Уестън Маккени и Кенан Йълдъз зад гърба си.
Снимки: Gettyimages