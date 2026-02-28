Популярни
  Ювентус
  2. Ювентус
  Бремер ще е на линия за гостуването на Рома

Бремер ще е на линия за гостуването на Рома

  • 28 фев 2026 | 04:31
  • 77
  • 0
Бремер ще е на линия за гостуването на Рома

Неделният сблъсък между Рома и Ювентус на „Олимпико“ е от огромно значение в битката за класиране в Шампионската лига, като и двата отбора получиха добри новини преди възловия двубой.

"Бианконерите" ще бъдат подсилени със завръщането на Бремер, който се очаква да започне в сърцето на отбраната редом до Лойд Кели.

Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози
Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози

Присъствието на бразилския централен защитник ще бъде сериозен стимул за тима на Лучано Спалети, който пристига в Рим с цел да намали изоставането си от топ 4 в Серия "А" след лоша серия от резултати.

Мануел Локатели е наказан, а Тюн Копмайнерс е най-вероятният кандидат да запълни празнината в халфовата линия. Очаква се Джонатан Дейвид отново да води атаката, подкрепян от Франсиско Консейсао, Уестън Маккени и Кенан Йълдъз зад гърба си.

Снимки: Gettyimages

