Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Дибала е готов за дербито с Юве, но няма да е титуляр

Дибала е готов за дербито с Юве, но няма да е титуляр

  • 28 фев 2026 | 05:26
  • 285
  • 0
Дибала е готов за дербито с Юве, но няма да е титуляр

Предстоящото дерби между Рома и Ювентус е много важно и за двата отбора. “Джалоросите” са 4-ти в класирането на Серия “А”, а бианконерите” заемат 5-о място с изосатване от 4 точки.

За Рома основната новина в навечерието на двубоя е свързана с възстановяването на Пауло Дибала. Аржентинският нападател е тренирал пълноценно с групата и е на разположение за мача срещу бившия си клуб – двубой, който винаги носи специално значение за него.

Дибала преговаря с Бока Хуниорс
Дибала преговаря с Бока Хуниорс

Въпреки това, титулярно място изглежда малко вероятно предвид времето, което Дибала прекара извън терените. Очаква се Джан Пиеро Гасперини да го използва от резервната скамейка. Донийл Мален ще води атаката на Рома, а Ману Коне и Браян Кристанте ще оформят гръбнака в полузащитата.

Новините в лагера на Рома обаче не са само добри. Матиас Соуле и Марио Ермосо са аут за мача, което оставя Гасперини с ограничени възможности в подготовката за среща, която може да се окаже ключова за определянето на участниците в Шампионската лига през следващия сезон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Изстрадана победа запази аванса на Порто

Изстрадана победа запази аванса на Порто

  • 28 фев 2026 | 03:32
  • 615
  • 0
Късен гол осигури успешен пролетен старт на Зенит

Късен гол осигури успешен пролетен старт на Зенит

  • 28 фев 2026 | 03:04
  • 469
  • 0
Страсбург попречи на Ланс да настигне ПСЖ

Страсбург попречи на Ланс да настигне ПСЖ

  • 28 фев 2026 | 01:06
  • 812
  • 0
Леванте още вярва в спасението

Леванте още вярва в спасението

  • 28 фев 2026 | 00:42
  • 686
  • 0
Магически гол не стигна на Каляри за победа срещу Парма

Магически гол не стигна на Каляри за победа срещу Парма

  • 28 фев 2026 | 00:19
  • 914
  • 0
Астън Вила се срина срещу последния и даде шанс на преследвачите си

Астън Вила се срина срещу последния и даде шанс на преследвачите си

  • 27 фев 2026 | 23:56
  • 4503
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 33602
  • 119
България с грешна стъпка в Норвегия, изгониха Любо Минчев, Бост се контузи

България с грешна стъпка в Норвегия, изгониха Любо Минчев, Бост се контузи

  • 27 фев 2026 | 22:53
  • 13768
  • 28
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 36404
  • 43
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 45953
  • 55
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 65003
  • 156
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 33423
  • 5