Дибала е готов за дербито с Юве, но няма да е титуляр

Предстоящото дерби между Рома и Ювентус е много важно и за двата отбора. “Джалоросите” са 4-ти в класирането на Серия “А”, а “бианконерите” заемат 5-о място с изосатване от 4 точки.

За Рома основната новина в навечерието на двубоя е свързана с възстановяването на Пауло Дибала. Аржентинският нападател е тренирал пълноценно с групата и е на разположение за мача срещу бившия си клуб – двубой, който винаги носи специално значение за него.

Въпреки това, титулярно място изглежда малко вероятно предвид времето, което Дибала прекара извън терените. Очаква се Джан Пиеро Гасперини да го използва от резервната скамейка. Донийл Мален ще води атаката на Рома, а Ману Коне и Браян Кристанте ще оформят гръбнака в полузащитата.

Новините в лагера на Рома обаче не са само добри. Матиас Соуле и Марио Ермосо са аут за мача, което оставя Гасперини с ограничени възможности в подготовката за среща, която може да се окаже ключова за определянето на участниците в Шампионската лига през следващия сезон.