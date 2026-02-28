Популярни
  Галатасарай
  3. Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

  • 28 фев 2026 | 14:12
  • 505
  • 1

Бившият капитан на националния отбор на Германия Илкай Гюндоган заяви, че новият формат на Шампионската лига е привлекателен, но същевременно е дълбоко загрижен за натовареността на играчите. Гюндоган написа в колонка в платформата LinkedIn, че „вървим по тънък лед“ с увеличения брой мачове.

Дългогодишният халф на Манчестър Сити сега играе в турския Галатасарай, който ще се изправи срещу Ливърпул на осминафиналите в Шампионската лига през следващия месец.

Гюндоган смята, че новият формат на турнира, включващ повече отбори и срещи, както и основна фаза, заместваща групите, е направил елитното състезание „много по-вълнуващо за феновете - а също и за мен“, тъй като очевидно е увеличил конкуренцията.

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите
Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

„Докато много хора празнуват спортната привлекателност, като човек, който познава футболния бизнес отвътре, аз все още съм дълбоко загрижен за натовареността на футболистите. Графикът е невероятно натоварен. Между новия формат на Шампионската лига, разширените Световно първенство и Световно клубно първенство, както и международните мачове - ние ходим по тънък лед. Честно казано - радвам се, че днес не съм на 17 или 18 години. Когато си представя, че младите таланти днес може да приключат кариерата си с може би над 1000 състезателни мача... това е лудост. Дори не знаем дългосрочните физически и психически последици за играчите“, добави полузащитникът.

„Нуждаем се от здравословен диалог между икономическите интереси и благосъстоянието на основните участници. Качеството на футбола страда, когато играчите вече не могат да се възстановят“, каза още Илкай Гюндоган.

Снимки: Gettyimages

