Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

  • 28 фев 2026 | 14:47
  • 507
  • 0

Защитникът на Барселона Жерард Мартин се похвали със специален подарък от легендата на Милан Паоло Малдини. Испанецът качи в Инстаграм снимка на игрова фланелка на великия бранител, с която е играл за “росонерите” в Шампионската лига.

Подаръкът е по случай 24-тия рожден ден на Мартин, като е надписан със следното послание: “За Жерард, с най-добри пожелания за рождения ден и за успехи в кариерата”. Причината за жеста на италианската икона е признанието на играча на Барса, че неговите съотборници го наричат Жерард Малдини заради способността му да играе както като ляв бек, така и като централен бранител. Освен това именно Малдини е неговият идол.

Любопитното е, че по-рано този месец се появиха информации, че през лятото именно Милан е готов да извади 25 млн. евро, за да привлече в състава си Мартин, който има 35 мача във всички турнири през този сезон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер ще ближе рани след провала в Европа

Интер ще ближе рани след провала в Европа

  • 28 фев 2026 | 07:15
  • 929
  • 4
ПСЖ трябва да вдигне оборотите в първенството

ПСЖ трябва да вдигне оборотите в първенството

  • 28 фев 2026 | 07:00
  • 755
  • 0
Ще върне ли Дер Класикер интригата в битката за титлата?

Ще върне ли Дер Класикер интригата в битката за титлата?

  • 28 фев 2026 | 06:45
  • 2270
  • 0
Коварен съперник на пътя на Барселона

Коварен съперник на пътя на Барселона

  • 28 фев 2026 | 06:30
  • 4210
  • 2
Ливърпул рядко бърка срещу Уест Хам

Ливърпул рядко бърка срещу Уест Хам

  • 28 фев 2026 | 06:15
  • 1389
  • 1
Манчестър Сити няма право на грешка срещу Лийдс

Манчестър Сити няма право на грешка срещу Лийдс

  • 28 фев 2026 | 06:00
  • 1418
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

  • 28 фев 2026 | 15:20
  • 4461
  • 9
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 10972
  • 32
Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

  • 28 фев 2026 | 14:22
  • 9644
  • 21
Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

  • 28 фев 2026 | 15:10
  • 6779
  • 6
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 13422
  • 105
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 4486
  • 0