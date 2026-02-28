Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

Защитникът на Барселона Жерард Мартин се похвали със специален подарък от легендата на Милан Паоло Малдини. Испанецът качи в Инстаграм снимка на игрова фланелка на великия бранител, с която е играл за “росонерите” в Шампионската лига.
Подаръкът е по случай 24-тия рожден ден на Мартин, като е надписан със следното послание: “За Жерард, с най-добри пожелания за рождения ден и за успехи в кариерата”. Причината за жеста на италианската икона е признанието на играча на Барса, че неговите съотборници го наричат Жерард Малдини заради способността му да играе както като ляв бек, така и като централен бранител. Освен това именно Малдини е неговият идол.
Любопитното е, че по-рано този месец се появиха информации, че през лятото именно Милан е готов да извади 25 млн. евро, за да привлече в състава си Мартин, който има 35 мача във всички турнири през този сезон.
Снимки: Gettyimages