Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

Защитникът на Барселона Жерард Мартин се похвали със специален подарък от легендата на Милан Паоло Малдини. Испанецът качи в Инстаграм снимка на игрова фланелка на великия бранител, с която е играл за “росонерите” в Шампионската лига.

Подаръкът е по случай 24-тия рожден ден на Мартин, като е надписан със следното послание: “За Жерард, с най-добри пожелания за рождения ден и за успехи в кариерата”. Причината за жеста на италианската икона е признанието на играча на Барса, че неговите съотборници го наричат Жерард Малдини заради способността му да играе както като ляв бек, така и като централен бранител. Освен това именно Малдини е неговият идол.

After the 'Gerard Maldini' meme, Paolo Maldini sent Gerard Martín a signed shirt for his birthday with a special message:



"To Gerard, best wishes, happy birthday, and good luck in your career!" pic.twitter.com/tZCkuAN4s3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 27, 2026

Любопитното е, че по-рано този месец се появиха информации, че през лятото именно Милан е готов да извади 25 млн. евро, за да привлече в състава си Мартин, който има 35 мача във всички турнири през този сезон.

