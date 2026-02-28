Формула 1 леко променя правилата за квалификациите за 2026

Международната автомобилна федерация (ФИА) потвърди незначителна промяна в квалификационните сесии във Формула 1, като удължи времетраенето на финалния трети сегмент (Q3).

Това се налага заради увеличаването на отборите във Формула 1 и съответно повечето пилоти, които участват в сесиите. През 2026 в световния шампионат дебютира Кадилак като 11-и отбор на стартовата решетка.

В актуализираните правила, публикувани в края на декември миналата година, беше потвърдено, че вместо петимата най-бавни пилоти, които отпадат в края на Q1 и Q2, вече ще бъдат елиминирани шестимата най-бавни състезатели.

Така във финалната сесия Q3, където се решава полпозишънът, отново ще останат десет автомобила.

Въпреки това, вместо обичайните 12 минути, ФИА обяви, че времетраенето на сесията на пистата ще бъде увеличено на 13 минути.

Това удължаване е за сметка на почивката между Q2 и Q3, която е намалена от осем на седем минути.

Снимки: Imago