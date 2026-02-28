Популярни
Формула 1 леко променя правилата за квалификациите за 2026

  • 28 фев 2026 | 16:09
Международната автомобилна федерация (ФИА) потвърди незначителна промяна в квалификационните сесии във Формула 1, като удължи времетраенето на финалния трети сегмент (Q3).

Това се налага заради увеличаването на отборите във Формула 1 и съответно повечето пилоти, които участват в сесиите. През 2026 в световния шампионат дебютира Кадилак като 11-и отбор на стартовата решетка.

ФИА се произнесе за компресията на моторите, политически успех за Мерцедес
В актуализираните правила, публикувани в края на декември миналата година, беше потвърдено, че вместо петимата най-бавни пилоти, които отпадат в края на Q1 и Q2, вече ще бъдат елиминирани шестимата най-бавни състезатели.

Така във финалната сесия Q3, където се решава полпозишънът, отново ще останат десет автомобила.

Отпаднаха двата задължителни бокса в Монако
Въпреки това, вместо обичайните 12 минути, ФИА обяви, че времетраенето на сесията на пистата ще бъде увеличено на 13 минути.

Това удължаване е за сметка на почивката между Q2 и Q3, която е намалена от осем на седем минути.

Хорнър все пак е получил оферта от Астън Мартин?
Снимки: Imago

