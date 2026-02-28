Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. ФИА се произнесе за компресията на моторите, политически успех за Мерцедес

ФИА се произнесе за компресията на моторите, политически успех за Мерцедес

  • 28 фев 2026 | 12:25
  • 93
  • 0

Броени дни преди началото на сезона във Формула 1 ФИА обяви промени в правилата, като най-важното решение е свързано с казуса „Мерцедес“ относно компресията при работата на двигателите с вътрешно горене.

В хода на подготовката за новата кампания стана ясно, че в Мерцедес са намерили пролука в правилата, свързани с температурата, при която се измерва компресията на моторите и техният двигател достига компресия 18:1 при разрешени параметри 16:1.

Макларън и Ред Бул с минимални промени за Австралия
Макларън и Ред Бул с минимални промени за Австралия

Сега обаче ФИА обяви, че при последното дистанционно гласуване и на петте производители на задвижващи системи във Формула 1, е било постигнато „единодушие“ в Световния съвет на федерацията за това при каква температура да се мери компресията.

През сезон 2026 това ще става при студен и загрял двигател, като процедурата влиза в сила от 1 юни, а през 2027 компресията ще се мери само при 130 градуса, т.е., когато моторът е достигнал работна температура.

Битката за титлата, спечелена от Норис, осигури рекордни приходи на Формула 1
Битката за титлата, спечелена от Норис, осигури рекордни приходи на Формула 1

Шефът на Мерцедес Тото Волф първоначално обясни, че промени в правилата за този сезон ще ощетят тима му, но след това обясни, че цялата история е „буря в чаша вода“.

Волф допълни, че след като четири от петте производители на мотори са притиснали ФИА, то в Мерцедес не са имали избор, освен да се съгласят с тях. Но той отбеляза, и че в Мерцедес са били готови да отговарят на протест, подаден срещу тях в петъка на Гран При на Австралия в Мелбърн.

Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн
Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн

В крайна сметка обаче решението на ФИА е политическа победа за Мерцедес и Волф, тъй като тимът ще запази предимството си за началото на сезона и ще получи време да търси нов начин да върне компресията в рамките на правилата, ако има някакви отклонения.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Майкъл Иванов възобновява състезателната си кариера

Майкъл Иванов възобновява състезателната си кариера

  • 28 фев 2026 | 09:25
  • 392
  • 0
Какво притеснява най-много Лиам Лоусън в колата на Рейсинг Булс?

Какво притеснява най-много Лиам Лоусън в колата на Рейсинг Булс?

  • 28 фев 2026 | 09:05
  • 612
  • 0
Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн

Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн

  • 28 фев 2026 | 08:46
  • 2971
  • 0
Бедзеки с колоритен коментар след падането си в края на квалификацията

Бедзеки с колоритен коментар след падането си в края на квалификацията

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 678
  • 0
И падане не можa да спре Марко Бедзеки да спечели полпозишъна в Тайланд

И падане не можa да спре Марко Бедзеки да спечели полпозишъна в Тайланд

  • 28 фев 2026 | 06:41
  • 3472
  • 1
Проблеми с каските на част от пилотите в MotoGP в началото на сезона

Проблеми с каските на част от пилотите в MotoGP в началото на сезона

  • 28 фев 2026 | 05:20
  • 1025
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 3782
  • 11
Ботев (Враца) 0:0 Берое   

Ботев (Враца) 0:0 Берое   

  • 28 фев 2026 | 12:29
  • 1624
  • 0
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 8260
  • 59
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 2714
  • 5
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 2125
  • 0
Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

  • 28 фев 2026 | 01:30
  • 8708
  • 6