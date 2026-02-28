ФИА се произнесе за компресията на моторите, политически успех за Мерцедес

Броени дни преди началото на сезона във Формула 1 ФИА обяви промени в правилата, като най-важното решение е свързано с казуса „Мерцедес“ относно компресията при работата на двигателите с вътрешно горене.

В хода на подготовката за новата кампания стана ясно, че в Мерцедес са намерили пролука в правилата, свързани с температурата, при която се измерва компресията на моторите и техният двигател достига компресия 18:1 при разрешени параметри 16:1.

Сега обаче ФИА обяви, че при последното дистанционно гласуване и на петте производители на задвижващи системи във Формула 1, е било постигнато „единодушие“ в Световния съвет на федерацията за това при каква температура да се мери компресията.

През сезон 2026 това ще става при студен и загрял двигател, като процедурата влиза в сила от 1 юни, а през 2027 компресията ще се мери само при 130 градуса, т.е., когато моторът е достигнал работна температура.

Шефът на Мерцедес Тото Волф първоначално обясни, че промени в правилата за този сезон ще ощетят тима му, но след това обясни, че цялата история е „буря в чаша вода“.

Волф допълни, че след като четири от петте производители на мотори са притиснали ФИА, то в Мерцедес не са имали избор, освен да се съгласят с тях. Но той отбеляза, и че в Мерцедес са били готови да отговарят на протест, подаден срещу тях в петъка на Гран При на Австралия в Мелбърн.

В крайна сметка обаче решението на ФИА е политическа победа за Мерцедес и Волф, тъй като тимът ще запази предимството си за началото на сезона и ще получи време да търси нов начин да върне компресията в рамките на правилата, ако има някакви отклонения.

