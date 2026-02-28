Отпаднаха двата задължителни бокса в Монако

Световният съвет на ФИА премахна двете задължителни спирания в бокса в рамките на Гран При на Монако, като спорното правило беше прието за състезанието през 2025 година.
Идеята беше да се получи по-оспорвана и непредвидима надпревара по улиците на Монте Карло, където изпреварванията съвсем намаляха заради все по-големите и тежки автомобили от граунд ефект ерата, която приключи в края на сезон 2025.
Но планът с двата бокса и използването на три комплекта гуми се провали, тъй като отборите, основно тези от средата на колоната, използваха едната си кола, за да забавят съперниците си, които ги преследват и така класирането не се променяше от боксовете.
От ФИА потвърдиха, че правилото е било обсъждано в Световния съвет, като в крайна сметка решението е то да бъде премахнато за 2026 година.
Снимки: Gettyimages