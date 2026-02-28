Отпаднаха двата задължителни бокса в Монако

Световният съвет на ФИА премахна двете задължителни спирания в бокса в рамките на Гран При на Монако, като спорното правило беше прието за състезанието през 2025 година.

Идеята беше да се получи по-оспорвана и непредвидима надпревара по улиците на Монте Карло, където изпреварванията съвсем намаляха заради все по-големите и тежки автомобили от граунд ефект ерата, която приключи в края на сезон 2025.

What are the main challenges for the drivers heading into this season? 🤔



Jolyon Palmer breaks them down in The Ultimate Guide to Racing in 2026, out now on YouTube 📺⬇️#F1 — Formula 1 (@F1) February 27, 2026

ФИА се произнесе за компресията на моторите, политически успех за Мерцедес

Но планът с двата бокса и използването на три комплекта гуми се провали, тъй като отборите, основно тези от средата на колоната, използваха едната си кола, за да забавят съперниците си, които ги преследват и така класирането не се променяше от боксовете.

От ФИА потвърдиха, че правилото е било обсъждано в Световния съвет, като в крайна сметка решението е то да бъде премахнато за 2026 година.

Битката за титлата, спечелена от Норис, осигури рекордни приходи на Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages