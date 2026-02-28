Популярни
Вход / Регистрирай се
Хорнър все пак е получил оферта от Астън Мартин?

  • 28 фев 2026 | 14:54
Опитите на Кристиан Хорнър да се върне във Формула 1 продължават, а преговорите за дял в Алпин загубиха скорост и не е сигурно, че бившият шеф на Ред Бул ще успее да събере необходимите пари.

В същото време обаче стана ясно, че Хорнър може би е получил оферта от Астън Мартин, за да поеме част от правомощията при управлението на тима. Миналата година се появиха информации, че Хорнър преговаря, за да оглави Астън Мартин, но те бяха бързо опровергани и Ейдриън Нюи стана шеф на тима.

Но Нюи не обича да общува редовно с медиите и тази роля беше поета от Майк Крак. Нюи не се интересува и от политиката във Формула 1, а тя е много важна част от ежедневието в световния шампионат, като в тази област се изявява собственикът на отбора Лорънс Строл.

Сега обаче Крейг Слейтър от Sky Sport обяви, че Хорнър е получил предложение да стане изпълнителен директор на Астън Мартин и ще се занимава с медиите и политиката – също като Зак Браун в Макларън. Прякото ръководство на тима обаче ще остане за Нюи, както и всички важни решения, свързани със създаването и развитието на автомобилите на тима. Все още обаче няма решение по въпроса.

Снимки: Gettyimages

