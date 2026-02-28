Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ситуацията в Близкия изток все още не притеснява Формула 1

Ситуацията в Близкия изток все още не притеснява Формула 1

  • 28 фев 2026 | 16:22
  • 281
  • 0

Напрежението в Близкия изток и ударите по Иран, нанесени от Израел и САЩ, имат потенциал да объркат сериозно плановете на ФИА и Формула 1 Мениджмънт (ФОМ).

Вече се появиха съмнения, че състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които са съответно на 12 и 19 април, може да се провалят.

Формула 1 леко променя правилата за квалификациите за 2026
Формула 1 леко променя правилата за квалификациите за 2026

За момента има информация само за това, че част от участниците в Гран При на Австралия трябва да пътуват през Близкия изток, но маршрутът към Мелбърн им е променен.

„Първите три кръга във Формула 1 са в Австралия, Китай и Япония, а не в Близкия изток, до тези надпревари има още няколко седмици. Ние следим внимателно развитието на събитията“, се казва в съвместното изявление на ФИА и ФОМ.

ФИА се произнесе за компресията на моторите, политически успех за Мерцедес
ФИА се произнесе за компресията на моторите, политически успех за Мерцедес
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

И бившият дизайнер на Ред Бул отива при Ейдриън Нюи?

И бившият дизайнер на Ред Бул отива при Ейдриън Нюи?

  • 28 фев 2026 | 15:05
  • 536
  • 0
Хорнър все пак е получил оферта от Астън Мартин?

Хорнър все пак е получил оферта от Астън Мартин?

  • 28 фев 2026 | 14:54
  • 1037
  • 0
Макс Верстапен разкри защо никога няма да се пробва в ралитата

Макс Верстапен разкри защо никога няма да се пробва в ралитата

  • 28 фев 2026 | 14:21
  • 548
  • 1
Джак Дуън е получавал смъртни заплахи преди уволнението

Джак Дуън е получавал смъртни заплахи преди уволнението

  • 28 фев 2026 | 14:02
  • 571
  • 0
Отиде си една от италианските рали легенди

Отиде си една от италианските рали легенди

  • 28 фев 2026 | 13:36
  • 861
  • 0
Отпаднаха двата задължителни бокса в Монако

Отпаднаха двата задължителни бокса в Монако

  • 28 фев 2026 | 12:37
  • 1061
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

  • 28 фев 2026 | 16:27
  • 8081
  • 22
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

  • 28 фев 2026 | 16:53
  • 15931
  • 35
Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

  • 28 фев 2026 | 16:01
  • 7355
  • 14
Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

  • 28 фев 2026 | 17:00
  • 1672
  • 0
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 14297
  • 40
Барселона - Виляреал (съставите)

Барселона - Виляреал (съставите)

  • 28 фев 2026 | 16:31
  • 883
  • 3