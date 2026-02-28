Ситуацията в Близкия изток все още не притеснява Формула 1

Напрежението в Близкия изток и ударите по Иран, нанесени от Израел и САЩ, имат потенциал да объркат сериозно плановете на ФИА и Формула 1 Мениджмънт (ФОМ).

Вече се появиха съмнения, че състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които са съответно на 12 и 19 април, може да се провалят.

T-Minus 1️⃣ week until Qualifying in Australia! 🇦🇺💨



Who will secure the first pole position of the season? 👀#F1 pic.twitter.com/T9pYiUdr12 — Formula 1 (@F1) February 28, 2026

За момента има информация само за това, че част от участниците в Гран При на Австралия трябва да пътуват през Близкия изток, но маршрутът към Мелбърн им е променен.

„Първите три кръга във Формула 1 са в Австралия, Китай и Япония, а не в Близкия изток, до тези надпревари има още няколко седмици. Ние следим внимателно развитието на събитията“, се казва в съвместното изявление на ФИА и ФОМ.

Снимки: Gettyimages