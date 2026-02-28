И бившият дизайнер на Ред Бул отива при Ейдриън Нюи?

Според последни информации Астън Мартин се интересува от привличането на бившия главен дизайнер на Ред Бул Крейг Скинър след неговото внезапно напускане. Бившите шампиони потвърдиха миналата седмица, че Скинър е напуснал тима с незабавен ефект след почти 20 години в Милтън Кийнс, през които той е работил в тясно сътрудничество с Ейдриън Нюи.

„След 20 години в отбора, нашият главен дизайнер Крейг Скинър напуска екипа на Ред Бул Текнолъджи - се казва в изявление на Ред Бул. - Крейг беше неразделна част от нашия отбор и неговия успех и бихме искали да му благодарим за усърдната работа и отдадеността. Целият екип му желае всичко най-добро в бъдеще.“

Скинър беше част от дизайнерската група, която беше в основата на шампионската ера на Ред Бул между 2021 и 2024 с Макс Верстапен, а също така допринесе за възраждането на отбора в края на 2025 година.

Италианският всекидневник La Gazzetta dello Sport сега съобщава, че Астън Мартин, воден от новия шеф на отбора Нюи, проявява интерес към привличането му. Според изданието, Скинър в момента е в задължителен отпуск, който за висша техническа фигура се смята, че е поне шест месеца. Въпреки това, моментът на напускането му подхрани спекулациите за бъдещ трансфер при конкурентен отбор.

Източници във Великобритания, цитирани от публикацията, предполагат, че Астън Мартин, който в момента изпитва затруднения въпреки големите инвестиции, може да бъде логична дестинация. Базираният до "Силвърстоун" отбор преживява труден старт на сезон 2026, основно заради новата задвижваща система на Хонда.

