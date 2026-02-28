Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. И бившият дизайнер на Ред Бул отива при Ейдриън Нюи?

И бившият дизайнер на Ред Бул отива при Ейдриън Нюи?

  • 28 фев 2026 | 15:05
  • 184
  • 0

Според последни информации Астън Мартин се интересува от привличането на бившия главен дизайнер на Ред Бул Крейг Скинър след неговото внезапно напускане. Бившите шампиони потвърдиха миналата седмица, че Скинър е напуснал тима с незабавен ефект след почти 20 години в Милтън Кийнс, през които той е работил в тясно сътрудничество с Ейдриън Нюи.

„След 20 години в отбора, нашият главен дизайнер Крейг Скинър напуска екипа на Ред Бул Текнолъджи - се казва в изявление на Ред Бул. - Крейг беше неразделна част от нашия отбор и неговия успех и бихме искали да му благодарим за усърдната работа и отдадеността. Целият екип му желае всичко най-добро в бъдеще.“

Хорнър все пак е получил оферта от Астън Мартин?
Хорнър все пак е получил оферта от Астън Мартин?

Скинър беше част от дизайнерската група, която беше в основата на шампионската ера на Ред Бул между 2021 и 2024 с Макс Верстапен, а също така допринесе за възраждането на отбора в края на 2025 година.

Италианският всекидневник La Gazzetta dello Sport сега съобщава, че Астън Мартин, воден от новия шеф на отбора Нюи, проявява интерес към привличането му. Според изданието, Скинър в момента е в задължителен отпуск, който за висша техническа фигура се смята, че е поне шест месеца. Въпреки това, моментът на напускането му подхрани спекулациите за бъдещ трансфер при конкурентен отбор.

Макс Верстапен разкри защо никога няма да се пробва в ралитата
Макс Верстапен разкри защо никога няма да се пробва в ралитата

Източници във Великобритания, цитирани от публикацията, предполагат, че Астън Мартин, който в момента изпитва затруднения въпреки големите инвестиции, може да бъде логична дестинация. Базираният до "Силвърстоун" отбор преживява труден старт на сезон 2026, основно заради новата задвижваща система на Хонда.

Лошите новини за Астън Мартин не спират, ще издържи ли Лорънс Строл?
Лошите новини за Астън Мартин не спират, ще издържи ли Лорънс Строл?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Майкъл Иванов възобновява състезателната си кариера

Майкъл Иванов възобновява състезателната си кариера

  • 28 фев 2026 | 09:25
  • 512
  • 0
Какво притеснява най-много Лиам Лоусън в колата на Рейсинг Булс?

Какво притеснява най-много Лиам Лоусън в колата на Рейсинг Булс?

  • 28 фев 2026 | 09:05
  • 792
  • 0
Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн

Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн

  • 28 фев 2026 | 08:46
  • 3524
  • 0
Бедзеки с колоритен коментар след падането си в края на квалификацията

Бедзеки с колоритен коментар след падането си в края на квалификацията

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 805
  • 0
И падане не можa да спре Марко Бедзеки да спечели полпозишъна в Тайланд

И падане не можa да спре Марко Бедзеки да спечели полпозишъна в Тайланд

  • 28 фев 2026 | 06:41
  • 3657
  • 1
Проблеми с каските на част от пилотите в MotoGP в началото на сезона

Проблеми с каските на част от пилотите в MotoGP в началото на сезона

  • 28 фев 2026 | 05:20
  • 1101
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

  • 28 фев 2026 | 15:20
  • 4513
  • 9
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 10995
  • 32
Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

  • 28 фев 2026 | 14:22
  • 9667
  • 21
Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

  • 28 фев 2026 | 15:10
  • 6819
  • 6
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 13450
  • 105
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 4495
  • 0