Марио Изола напуска Пирели, за да оглави италианския автомобилен спорт

Марио Изола се оттегля от поста си на ръководител на моторспорт подразделението на Пирели - доставчикът на гуми във Формула 1. Италианецът ще оглави спортната власт в Италианския автомобилен клуб (ACI) от 1 юли.

От Пирели потвърдиха, че Дарио Марафуски ще замени Изола като ръководител на бизнес отдела за моторни спортове, считано от 1 март. Марафуски, който се присъедини към Пирели през 2008, има богат опит в изследователската и развойна дейност във Формула 1, а доскоро е ръководил разработката на продуктите на компанията за серийни автомобили.

#Pirelli saluta Mario Isola: il nome del sostituto è già pronto#F1https://t.co/v72dznZkDe — Paddock News 24 (@PaddockNews24) February 26, 2026

Хорнър все пак е получил оферта от Астън Мартин?

Изола ще остане в Пирели до 1 юли, за да осигури плавен преход, преди да напусне, „за да преследва нови професионални предизвикателства“, се казва в изявление на компанията. В него му се благодари за „отдадеността и голямата страст“ в развитието на моторспорт дивизията.

Sky Италия съобщава, че следващата стъпка на Изола ще бъде да стане генерален мениджър на ACI Sport, официалният ръководен орган на автомобилния спорт в Италия.

Ситуацията в Близкия изток все още не притеснява Формула 1

Президентът на ACI, Джеронимо Ла Руса, приветства назначението, наричайки го „много важна новина за целия сектор на моторните спортове“. Той описа Изола като „играч от най-висока класа“, който ще помогне за формирането на нова посока за италианския автомобилен спорт.

Изола прекара три десетилетия в Пирели и се превърна в една от най-разпознаваемите фигури в падока на Формула 1 по време на настоящия период на компанията като единствен доставчик на гуми.

Макс Верстапен разкри защо никога няма да се пробва в ралитата

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages