Ралф Шумахер: Вратата към Формула 1 е затворена за Мик

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер отново критикува решението на своя племенник Мик Шумахер да се състезава в Индикар, като предупреди, че мечтата му за завръщане в световния шампионат на практика е приключила. По време на предсезонна пресконференция за Sky Германия, Ралф постави под въпрос баланса между риск и полза от преместването в американските серии, особено с включването на овални писти в програмата на Мик.

„В САЩ има фантастични състезания, но те са напълно различни от това, което имаме тук, в Европа - заяви Ралф. - С цялото ми уважение, въпросът за мен е каква е ползата спрямо риска.

„Не е нужно да си ракетен инженер, за да осъзнаеш, че състезанията на овал, със средна скорост от 360 км/ч, са доста по-опасни от нормално състезание във Формула 1. Затова винаги съм казвал, че не разбирам този ход и го намирам за ненужен. Но той е достатъчно голям и трябва да знае какво прави.“

Мик, който е на 26 години, вече призна, че ще има нужда от време за адаптация към Индикар, новите трасета и по-различните автомобили. Сезонът в Индикар стартира този уикенд в Сейнт Питърсбърг.

Докато Мик разглежда Индикар като потенциална стъпка към завръщане във Формула 1, Ралф не вижда почти никакъв шанс това да се случи.

„Ясно е, че вратата е затворена - обясни по-малкият брат на легендата Михаел Шумахер. - Този ход със сигурност я затвори, но тя беше затворена и преди това, след толкова дълго отсъствие. Постоянно се появяват нови таланти. Идваш и трябва веднага да покажеш резултати. Формула 1 е само за най-добрите пилоти.“

