Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Бивш футболист на Барселона се принуди да продава в спортен магазин

Бивш футболист на Барселона се принуди да продава в спортен магазин

  • 27 фев 2026 | 16:59
  • 1349
  • 0
Бивш футболист на Барселона се принуди да продава в спортен магазин

Бившият футболист на Валенсия и Барселона Жереми Матийо потвърди в интервю за beIN Sports, че е страдал от депресия. В момента той работи в магазин за спортни стоки.

През 2020 г. той беше принуден да се откаже от футбола заради болки в коляното. Оттогава той изчезна от сцената, докато преди няколко месеца не беше забелязан да работи в магазин на Intersport близо до Марсилия. Французинът призна, че има много проблеми и е страдал от депресия.

В разговора Матийо разкри, че благодарение на свой приятел от академията на Сошо Лоик Ловал-Ландре е успял да излезе от дома си и да си намери работа в Intersport. Това се случило след няколко месеца, в които е имал проблеми с психичното си здраве.

„Той знаеше, че искам да излизам малко от вкъщи, тъй като от известно време не правех нищо. Докато си говорехме, ми каза: „Има свободно място“, сподели 42-годишният Матийо.

През лятото случаен минувач разпозна Матийо на работното му място и снимката бързо стана популярна в интернет. Това предизвика вълна от хора, които посещаваха магазина единствено за да се снимат с бившия футболист. Близки до него призоваха в социалните мрежи за уважение към личното му пространство, за да може да работи спокойно.

Матийо също така призна, че работи, защото е въвлечен в съдебен процес. „Не мога да говоря за това. Ако съм в Intersport, то е, защото се случва нещо, което ми създаде доста проблеми. Мога само да кажа, че водя дело. Няма да правя това вечно. Беше, за да имам социален живот“, сподели той.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул отчете рекордни приходи

Ливърпул отчете рекордни приходи

  • 27 фев 2026 | 15:47
  • 1018
  • 1
Ханзи Флик: Не празнувам, че не се паднахме срещу ПСЖ

Ханзи Флик: Не празнувам, че не се паднахме срещу ПСЖ

  • 27 фев 2026 | 15:13
  • 2950
  • 2
Кристъл Палас ще пътува до Кипър, може да срещне Фиорентина на 1/4-финалите

Кристъл Палас ще пътува до Кипър, може да срещне Фиорентина на 1/4-финалите

  • 27 фев 2026 | 15:22
  • 9327
  • 0
Еди Хау за спекулациите: Нищо не мога да направя, въпросът е как реагират играчите

Еди Хау за спекулациите: Нищо не мога да направя, въпросът е как реагират играчите

  • 27 фев 2026 | 14:27
  • 1200
  • 0
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 20566
  • 3
Обсъждат още важни промени в правилата на футбола

Обсъждат още важни промени в правилата на футбола

  • 27 фев 2026 | 13:05
  • 6203
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 ЦСКА 1948

Славия 0:0 ЦСКА 1948

  • 27 фев 2026 | 17:45
  • 3859
  • 4
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 15738
  • 28
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 31279
  • 51
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 46443
  • 71
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 20566
  • 3
Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

  • 27 фев 2026 | 13:56
  • 13819
  • 11