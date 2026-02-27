Бивш футболист на Барселона се принуди да продава в спортен магазин

Бившият футболист на Валенсия и Барселона Жереми Матийо потвърди в интервю за beIN Sports, че е страдал от депресия. В момента той работи в магазин за спортни стоки.

През 2020 г. той беше принуден да се откаже от футбола заради болки в коляното. Оттогава той изчезна от сцената, докато преди няколко месеца не беше забелязан да работи в магазин на Intersport близо до Марсилия. Французинът призна, че има много проблеми и е страдал от депресия.

В разговора Матийо разкри, че благодарение на свой приятел от академията на Сошо Лоик Ловал-Ландре е успял да излезе от дома си и да си намери работа в Intersport. Това се случило след няколко месеца, в които е имал проблеми с психичното си здраве.

„Той знаеше, че искам да излизам малко от вкъщи, тъй като от известно време не правех нищо. Докато си говорехме, ми каза: „Има свободно място“, сподели 42-годишният Матийо.

През лятото случаен минувач разпозна Матийо на работното му място и снимката бързо стана популярна в интернет. Това предизвика вълна от хора, които посещаваха магазина единствено за да се снимат с бившия футболист. Близки до него призоваха в социалните мрежи за уважение към личното му пространство, за да може да работи спокойно.

Матийо също така призна, че работи, защото е въвлечен в съдебен процес. „Не мога да говоря за това. Ако съм в Intersport, то е, защото се случва нещо, което ми създаде доста проблеми. Мога само да кажа, че водя дело. Няма да правя това вечно. Беше, за да имам социален живот“, сподели той.