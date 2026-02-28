Коварен съперник на пътя на Барселона

Барселона и Виляреал ще се изправят един срещу друг в мач от Ла Лига днес от 17:15 часа на стадион "Спотифай Камп Ноу". Това е сблъсък между първия и третия в класирането, което прави срещата изключително важна за развоя на шампионата. Каталунците ще търсят победа, за да затвърдят лидерската си позиция, докато "жълтата подводница" ще се опита да намали разликата от 10 точки.

Барселона заема първото място в таблицата с 61 точки след 25 изиграни мача. Каталунците имат впечатляваща голова разлика с 67 отбелязани и 25 допуснати гола.



Виляреал се представя изненадващо силно този сезон, като се наммира на третото място с 51 точки от същия брой мачове. "Жълтата подводница" има 47 отбелязани и 27 допуснати гола.

Барселона идва с променливи резултати в последните си пет мача, записвайки три победи и две загуби. Каталунците разгромиха Леванте с 3:0 в последния си мач от Ла Лига, но преди това претърпяха две последователни загуби - от Жирона с 1:2 в шампионата и тежко поражение с 0:4 от Атлетико Мадрид в Купата на краля. По-рано "блаугранас" надделяха над Майорка с 3:0 в Ла Лига и победиха Албасете с 2:1 в турнира за Купата.



Виляреал е в добра форма с три победи, една загуба и едно равенство в последните си пет мача. "Жълтата подводница" победи Валенсия с 2:1 и Леванте с 1:0 в последните си два мача от Ла Лига. Преди това отборът загуби от Хетафе с 1:2, но разгроми Еспаньол с 4:1 и завърши наравно 2:2 с Осасуна.

Барселона разполага със звездно нападение. Очаква се днес за каталунците в предни позиции да стартират Роберт Левандовски, Ламин Ямал и Рафиня. Каталунците са отборът с най-добра атака в Ла Лига и редовно бележат по повече от две попадения.



Алберто Молейро е една от звездите на Виляреал и ще бъде основна заплаха за защитата на каталунците. Жерард Морено и Жорж Микаутадзе вероятно ще водят нападението на гостите, докато опитният Даниел Парехо ще дирижира играта в средата на терена.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 21 декември 2025 г. в мач от Ла Лига, в който Барселона победи Виляреал като гост с 2:0. Преди това, през май 2025 г., Виляреал изненадващо спечели с 3:2 на "Камп Ноу".



Интересното е, че последните пет срещи между двата отбора са изключително резултатни, с общо 28 гола или средно по 5.6 гола на мач. Барселона има предимство с три победи срещу две за Виляреал в тези пет двубоя.

Снимки: Gettyimages