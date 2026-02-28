Битката за титлата, спечелена от Норис, осигури рекордни приходи на Формула 1

Сезон 2025 и битката за световната титла между Ландо Норис, Оскар Пиастри и Макс Верстапен са осигурили солидни финансови постъпления на Формула 1. Всъщност, световният шампионат отчита още един рекорден сезон, потвърден от Либърти Медия.

Приходите на Формула 1 се покачват с 14% до 3,9 милиарда долара, печалбата от спорта също расте, при това сериозно – с 28% до 632 милиона долара. Според всички анализатори това е знак, че Формула 1 се намира в отлично финансово здраве.

📊 Liberty Media a dévoilé ses résultats financiers et la Formule 1 se porte très bien, dans une année marquée par les 75 ans du championnat du monde 💶



En quelques chiffres, la Formule 1 en 2025 c'est :



- 3,9 milliards de dollars générés (augmentation de 14% par rapport à… pic.twitter.com/PeO6mrscAw — Tear Off (@TearOffFR) February 26, 2026

В същото време много държави и големи градове искат да приемат старт от Формула 1 и са готови да плащат таксите, които се повишават всяка година. Почти 27 процента от приходите на Формула 1 идват точно от таксите, плащани от организаторите.

Най-много пари обаче Формула 1 печели от медийни и тв права – над 31% от всички приходи и се очаква, че тази тенденция ще се запази.

Формула 1 отчита и ръст на зрителите, гледали състезания на живо на пистите. През 2025 година бройката им достига 6,75 милиона, което е увеличение с 4% спрямо 2024. А ръстът на тв зрителите е повече от солиден – увеличението е с 21%.

„Формула 1 приключи още един рекорден сезон, който отбеляза 75-ата годишнина на спорта – коментира главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали. – Започваме следващата глава от тази вълнуваща история с новото състезание в Мадрид, с дебюта на Кадилак и Ауди и завръщането на Хонда и Форд на стартовата решетка.

„Предстоящият сезон е вълнуващ момент за нашия спорт, тъй като ще видим новото поколение автомобили, двигатели и правила, като сме сигурни, че те ще осигурят динамични състезания и интересни новини за феновете.“

