Джак Дуън е получавал смъртни заплахи преди уволнението

  • 28 фев 2026 | 14:02
  • 433
  • 0

Бившият пилот на Алпин във Формула 1 Джак Дуън потвърди, че е получавал смъртни заплахи преди да бъде освободен от тима в началото на сезон 2025.

Дуън кара 7 състезания за Алпин, като за Гран При на Маями мястото му зае Франко Колапинто, който и този сезон е титуляр за тима, воден от Флавио Бриаторе. Дуън направи това признание в епизода „Strictly Business” от осмия сезон на документалната поредица „Drive to Survive“ на Нетфликс.

ФИА се произнесе за компресията на моторите, политически успех за Мерцедес
ФИА се произнесе за компресията на моторите, политически успех за Мерцедес

Получих сериозни смъртни заплахи преди Маями, казаха ми, че ще ме убият в Маями, ако все още съм пилот на тима – обясни Дуън. – Получих шест или седем мейла, в които пишеше, че ако в Маями все още съм в колата, то ще ми отрежат всички крайници.

„В сряда бях в Маями с гаджето ми и треньора ми, когато ме заобиколиха трима въоръжени мъже, трябваше да се обадя за полицейски ескорт, за да установи контрол над ситуацията.“

Отпаднаха двата задължителни бокса в Монако
Отпаднаха двата задължителни бокса в Монако

В интервю за вестник The Times Дуън допълни, че изобщо „не е успял да се наслади на престоя си във Формула 1“, въпреки че „от дете е мечтаел за това“.

Този сезон Дуън е резервен пилот на Хаас, а 22-годишният пилот се раздели окончателно с Алпин в края на 2025 година.

Битката за титлата, спечелена от Норис, осигури рекордни приходи на Формула 1
Битката за титлата, спечелена от Норис, осигури рекордни приходи на Формула 1
Снимки: Gettyimages

