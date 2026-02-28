Джак Дуън е получавал смъртни заплахи преди уволнението

Бившият пилот на Алпин във Формула 1 Джак Дуън потвърди, че е получавал смъртни заплахи преди да бъде освободен от тима в началото на сезон 2025.

Дуън кара 7 състезания за Алпин, като за Гран При на Маями мястото му зае Франко Колапинто, който и този сезон е титуляр за тима, воден от Флавио Бриаторе. Дуън направи това признание в епизода „Strictly Business” от осмия сезон на документалната поредица „Drive to Survive“ на Нетфликс.

Получих сериозни смъртни заплахи преди Маями, казаха ми, че ще ме убият в Маями, ако все още съм пилот на тима – обясни Дуън. – Получих шест или седем мейла, в които пишеше, че ако в Маями все още съм в колата, то ще ми отрежат всички крайници.

„В сряда бях в Маями с гаджето ми и треньора ми, когато ме заобиколиха трима въоръжени мъже, трябваше да се обадя за полицейски ескорт, за да установи контрол над ситуацията.“

В интервю за вестник The Times Дуън допълни, че изобщо „не е успял да се наслади на престоя си във Формула 1“, въпреки че „от дете е мечтаел за това“.

Този сезон Дуън е резервен пилот на Хаас, а 22-годишният пилот се раздели окончателно с Алпин в края на 2025 година.

Снимки: Gettyimages