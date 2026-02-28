Популярни
Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
Макларън и Ред Бул с минимални промени за Австралия

  • 28 фев 2026 | 10:09
  • 653
  • 0

Два от отборите в челото на класирането във Формула 1 -световните шампиони Макларън и Ред Бул, използват един и същи модел на развитие на автомобилите си за началото на сезона с Гран При на Австралия другата седмица.

Шефът на Макларън Андреа Стела потвърди, че промените по MCL40 за старта в Мелбърн ще са минимални в сравнение с теста в Бахрейн. В Ред Бул също декларираха такъв подход за първото състезание.

„Предвидили сме много малко части за производство преди началото на сезона и те ще са готови точно за Австралия – обясни Стела. – Работата по намаляване теглото на колата е част от развитието на MCL40. Защото дори и да сме на минималното тегло, ние искаме да слезем под него, за да можем да използваме баласт.

„Затова мисля, че всички отбори ще работят продължително в тази посока докато не слязат под лимита. А промените за Мелбърн при нас ще са основно малки аеродинамични подобрения.“

Предполага се, че с най-много промени за Австралия ще са болидите на Ферари и Мерцедес. В Маранело бяха планирали сериозна еволюция на SF-26 след всяка голяма тестове сесия в Бахрейн и след това финална версия за Австралия, която да се използва за база за развитието на автомобила в хода на сезона. А в Мерцедес основната промяна ще е новата версия на задвижващата система, която за Мелбърн ще бъде предоставена и на клиентите на тима.

Снимки: Gettyimages

