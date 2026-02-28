Макс Верстапен разкри защо никога няма да се пробва в ралитата

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е категоричен, че никога няма да се състезава в ралита и разкри причината за това свое решение. И ако това стане, то Макс няма да последва баща си Йос, който се радва на успешна рали кариера, включително с победи и титли.

Верстапен има силен интерес към състезания извън Формула 1 и дори вече записа победен дебют в GT3 състезание миналата година. Моторните спортове са в кръвта на семейство Верстапен – баща му също е бивш пилот от Формула 1, а майка му, Софи Кумпен, има изключително успешна кариера в картинга.

„Честно казано, това, че баща ми кара в ралита е доста лудо. Това, което намирам за наистина впечатляващо, е, че той е на 53 години, почти на 54, и се състезава срещу момчета, които са в края на 20-те или началото на 30-те си години - обясни Макс в подкаста Up To Speed. - В някои шампионати той дори ги побеждава. И, разбира се, в ралитата много неща зависят от записките, но в крайна сметка, когато участваш в дадено рали няколко пъти, започваш да разчиташ и на паметта си. Така че, ако го правиш няколко години, естествено ставаш по-добър.

„Йос е много добър в ралитата. Обожава ги. Много е трудно да бъде победен. Когато отидем, да речем, на някое наето малко пространство на летище, където е направено трасе, и караме заедно, честно казано, трябва да карам на пълна газ, за да го победя в една обиколка.

„Това ми харесва и на мен. Но когато става въпрос за истински скоростни отсечки, а той ми показва всички видеа, които прави с каквато и да е рали кола, която кара, намирам го за наистина впечатляващо.“

Верстапен, който стана баща миналата година, просто призна, че не е готов да поеме рисковете, които съпътстват рали спорта.

„Мисля, че е много готино, но просто си мисля, че ако направя грешка и ударя някое дърво, дървото няма да мръдне. Това за мен е моят лимит. Това е нещо, което не искам да правя. Рискът е твърде голям - обясни той. - И знам, че може да звучи малко глупаво, но във Формула 1, или поне в повечето случаи, когато катастрофираш, има бариера – правилно проектирана бариера, която трябва да поеме голяма част от енергията на удара.

„Аз възприемам нещата малко по-различно. Това е просто риск, който не съм готов да поема, но е наистина ралитата са страхотни за гледане.“

