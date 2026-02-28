Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели обясни какъв шок очаква пилотите и отборите в Мелбърн, където следващата седмица ще стартира сезонът във Формула 1 с Гран При на Австралия.

T-Minus 1️⃣ week until Qualifying in Australia! 🇦🇺💨



Who will secure the first pole position of the season? 👀#F1 pic.twitter.com/T9pYiUdr12 — Formula 1 (@F1) February 28, 2026

Коментарът на италианеца е свързан с работата на новите задвижващи системи и по-специално хибридният елемент в тях. Очакванията са на „Албърт Парк“ зареждането на батериите да бъде по-трудно, тъй като на австралийското трасе липсват зони на тежкия спирания, каквито има в изобилие в Бахрейн, където се проведоха предсезонните тестове.

„Основното е да уцелим използването на енергията, защото в Мелбърн ще е много по-различно спрямо Бахрейн. За батерията ще бъде голям шок там. Просто трябва да намерим най-добрия начин да използваме енергията. Затова ще работим много в симулатора, за да намерим правилния начин.



„В Бахрейн имахме шест дена, така че времето беше достатъчно, за да открием възможно най-добрия начин. Но в Мелбърн ще имаме само три тренировки и след това идва квалификацията. Така че ще трябва да сме много точни още от първата сесия“, обясни Антонели.

