Юлияна Янева спечели златен медал на ранкинг сериите по борба в Тирана

Световната вицешампионка Юлияна Янева спечели златния медал на ранкинг турнира "Мухамет Мало" в Тирана, Албания, след като заслужи победата в единствения до момента български финал. Българката, поставена под номер 1 в схемата на 68 кг жени, победи олимпийската вицешампионка Меерим Жуманазарова с 2:0.

Янева направи фантастичен турнир в Албания, където в края на април ще бъде проведено Европейското първенство, и загуби само три технически точки. На старта тя надви индийката Кирти Кирти с 5:1, след което на полуфиналите победи шведката Тиндра Линея Сьоберг с 5:2.

Янева бе сред номинираните атлети за "Спортист на годината", но не попадна в челната десетка, въпреки че бе най-успешната националка на Световното първенство по борба в Загреб.

Биляна Дудова остана извън призьорите на 62 кг, след като загуби на четвъртфиналите срещу американката Адауго Нвачукву. Тя пък отпадна на полуфиналите, а нейната сънародничка Мейси Килти спечели златото с победа с 12:2 срещу европейската шампионка Анастасия Сиделникова на финала.

България е с две отличия от ранкинг сериите в Албания, като първото бе спечелено от Ахмед Батаев на 92 кг свободен стил за мъже.

Снимки: Startphoto