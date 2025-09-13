Популярни
Легендата Анди Зауер пред Sportal.bg: В турнири като SENSHI Grand Prix те "наказват" за победа

  • 13 сеп 2025 | 14:48
  • 294
  • 0

Нидерландската кикбокс легенда Анди Зауер е един от най-успешните и уважавани бойци в историята на този спорт. Той е специален гост на SENSHI за дългоочакваната галавечер във Варна на 13 септември, където ще се проведе първият в историята турнир в тежка категория - Гран при.

Роден на 9 ноември 1982 г. в Дензил, Нидерландия, Зауер започва кариерата си в ранна възраст и постепенно се утвърждава като символ на техниката и безкомпромисния стил в леката и средната категория.

Той е двукратен шампион в престижната серия K-1 World MAX – през 2005 и 2007 г., където побеждава звезди като Буакaу, Масато и Джей Зи Калван. Освен това четири пъти става световен шампион по шутбоксинг (2002, 2004, 2008, 2009) и печели световната титла It’s Showtime 70MAX  през 2010 г. С над 180 професионални срещи и повече от 160 победи, от които десетки с нокаут, Зауер се нарежда сред най-резултатните бойци на своето поколение.

Неговият стил комбинира традиционния нидерландски кикбокс с муай тай и шут-бокс, като се отличава с бързи комбинации, смяна на ъглите и силни лоукикове. С постоянния си натиск и интелигентен подход към боя той се превръща в любимец на японската публика и дълги години доминира в ринговете на K-1, шут-бокс и RIZIN.

Анди Зауер е част от елитното поколение бойци, което превърна K-1 World MAX в най-престижната сцена за бойци до 70 кг редом с Буакaу, Масато, Джорджо Петросян и Майк Замбидис. Неговото наследство в бойните спортове продължава да вдъхновява новото поколение кикбоксьори по цял свят. На SENSHI 28 всички бойци от тежка категория изразиха възхищението си, че ще могат да се бият пред легенда като Зауер.

Снимки: Свилен Колев за SENSHI

