Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, “червените“ се изправят срещу Септември – на живо със съставите
Очаквайте на живо: Турнир в тежка категория SENSHI 28

  • 13 сеп 2025 | 18:55
  • 667
  • 0

Една от най-големите и прогресиращи български организации за бойни спортове с международен отзвук и значение SENSHI провежда 28-ата си галавечер в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна.

Началото е 19:30 часа, а Sportal.bg ще проследи екшъна на живо от плажната арена в Морската столица.

За първи път в историята SENSHI организира международен турнир в тежка категория - SENSHI Grand Prix. Той включва цели осем бойци, които ще излъчат първия шампион в "кралската дивизия"

Двама българи също ще участват в бойната гала срещу бразилски съперници като част от супер битките по правилата на KWU Open и КWU Full Contact - Валери Атанасов и Константин Стойков.

Ето хронологията на битките на SENSHI 28:

Битка №1 - SENSHI Grand Prix квалификационен двубой

– Рис Брюденел (Англия) срещу Франческо Джая (Албания)

Битка №2 - SENSHI Grand Prix квалификационен двубой

– Томас Бриджуотър (Нидерландия) срещу Бруно Чавес (Бразилия)

Битка №3 - SENSHI Grand Prix квалификационен двубой

– Али Бадауи (Ливан) срещу Самед Агдеве (Турция)

Битка №4 - SENSHI Grand Prix квалификационен двубой

– Хамза Оураху (Мароко) срещу Херардо Ати (Германия)

Битка №5 - SENSHI Grand Prix резервен двубой

– Мариус Мунтеану (Румъния) срещу Декстър Суис (Нидерландия)

Битка №6 - KWU FULL CONTACT -75 кг

– Петрос Натан де Фрейтас (Бразилия) срещу Константин Стойков (България)

Битка №7 - SENSHI Grand Prix полуфинал

Битка №8 - SENSHI Grand Prix полуфинал

Битка №9 - KWU OPEN -95 кг

– Мигел Порто (Бразилия) срещу Валери Атанасов (България)

Битка №10 - SENSHI Grand Prix Двубой за 3-то място

Битка №11 - SENSHI Grand Prix ФИНАЛ

