Очаквайте на живо: Турнир в тежка категория SENSHI 28

Една от най-големите и прогресиращи български организации за бойни спортове с международен отзвук и значение SENSHI провежда 28-ата си галавечер в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна.
Началото е 19:30 часа, а Sportal.bg ще проследи екшъна на живо от плажната арена в Морската столица.
За първи път в историята SENSHI организира международен турнир в тежка категория - SENSHI Grand Prix. Той включва цели осем бойци, които ще излъчат първия шампион в "кралската дивизия"
Двама българи също ще участват в бойната гала срещу бразилски съперници като част от супер битките по правилата на KWU Open и КWU Full Contact - Валери Атанасов и Константин Стойков.
Ето хронологията на битките на SENSHI 28:
Битка №1 - SENSHI Grand Prix квалификационен двубой
– Рис Брюденел (Англия) срещу Франческо Джая (Албания)
Битка №2 - SENSHI Grand Prix квалификационен двубой
– Томас Бриджуотър (Нидерландия) срещу Бруно Чавес (Бразилия)
Битка №3 - SENSHI Grand Prix квалификационен двубой
– Али Бадауи (Ливан) срещу Самед Агдеве (Турция)
Битка №4 - SENSHI Grand Prix квалификационен двубой
– Хамза Оураху (Мароко) срещу Херардо Ати (Германия)
Битка №5 - SENSHI Grand Prix резервен двубой
– Мариус Мунтеану (Румъния) срещу Декстър Суис (Нидерландия)
Битка №6 - KWU FULL CONTACT -75 кг
– Петрос Натан де Фрейтас (Бразилия) срещу Константин Стойков (България)
Битка №7 - SENSHI Grand Prix полуфинал
Битка №8 - SENSHI Grand Prix полуфинал
Битка №9 - KWU OPEN -95 кг
– Мигел Порто (Бразилия) срещу Валери Атанасов (България)
Битка №10 - SENSHI Grand Prix Двубой за 3-то място
Битка №11 - SENSHI Grand Prix ФИНАЛ