Кралят на SENSHI Grand Prix пред Sportal.bg: Тук са най-добрите бойци, в Турция ще се гордеят с мен

SENSHI 28 Grand Prix със сигурност ще бъде запомнено като едно от бойните събития на годината. То предложи истински гладиаторски сблъсъци до последната секунда. Пред близо 1000 души публика и още десетки хиляди пред екраните, след 3 изтощителни квалификационни кръга и 6 зрелищни нокаута, беше излъчен първият SENSHI Grand Prix шампион в тежка категория над 95 кг. Неговото име е Самед Агдеве, известен като Краля.

Изумителен турнир SENSHI Grand Prix за малко не завърши с фамозен обрат в стил "Роки"

Само на 21 години, Агдеве се отличи като най-младият претендент за първия SENSHI Grand Prix шампионски пояс. Той стигна до финала след като отстрани Али Бадауи от Ливан и на полуфиналите победи с брутален нокаут германеца Херардо Ати.

Големият финал за вечерта беше между Самед Агдеве и Рис Бруднел. Двамата се раздадоха докрай, но Краля демонстрира воля и сила, с които заслужено завоюва трофея. Агдеве грабна и престижната индивидуална награда „Нокаут на вечерта“, с което затвърди статута си на нова звезда на световната бойна сцена и записа името си в историята на международната бойна галавечер SENSHI.

Събитието се излъчваше на живо в България и цял свят, а битките бързо получиха международен отзвук в редица национални и чуждестранни медии. Това беше първият път, в който България става домакин на Grand Prix турнир по бойни спортове в тежка категория.

Адгеве сподели пред Sportal.bg своите емоции след изтощителната и емоционална победа в турнира.