Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България има седем полуфиналисти на Купа „Странджа“

България има седем полуфиналисти на Купа „Странджа“

  • 27 фев 2026 | 22:34
  • 498
  • 0
България има седем полуфиналисти на Купа „Странджа“

България ще има седем боксьори на полуфиналите на международния турнир за Купа „Странджа“. Националите направиха страхотно представяне в днешния ден, постигайки пет победи от шест двубоя. Това означава минимум седем бронзови отличия в рамките на надпреварата, която тази година е с много силна конкуренция.

Последното отличие беше осигурено от Йордан Морехон. При най-тежките (над 90 кг) националът влезе в много тежка битка с представителя на САЩ Келвин Уотс. Двамата вдигнаха трибуните на крака с брутални размени, като българинът повали съперника си в нокдаун във втория рунд. Това оказа и влияние върху крайния резултат, който бе 3:2 гласа в полза на Морехон. Така той си осигури място на полуфиналите в събота, където ще се изправи срещу Озодбек Алиев (Узбекистан).

18-а поредна победа на Радослав Росенов на "Странджа"
18-а поредна победа на Радослав Росенов на "Странджа"

В категория до 85 килограма поражение допусна Кристиян Димитров. Той отстъпи на шампиона на Азия до 19 години от Узбекистан - Норбек Абдулаев.

По-рано днес Ясен Радев осигури още един медал за България, Радослав Росенов също продължи напред, както и Рами Киуан и Уилиам Чолов.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Виктор Крашевски преди SENSHI 30: При мен няма скучни битки, обещавам победа

Виктор Крашевски преди SENSHI 30: При мен няма скучни битки, обещавам победа

  • 27 фев 2026 | 20:50
  • 455
  • 1
Звездите на SENSHI с тренировка преди екшъна във Варна

Звездите на SENSHI с тренировка преди екшъна във Варна

  • 27 фев 2026 | 20:42
  • 388
  • 0
Константин Стойков пред Sportal.bg: Сърбят ме ръцете да вляза на ринга на SENSHI 30 GRAND PRIX

Константин Стойков пред Sportal.bg: Сърбят ме ръцете да вляза на ринга на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 27 фев 2026 | 20:39
  • 2141
  • 1
Юлияна Янева спечели златен медал на ранкинг сериите по борба в Тирана

Юлияна Янева спечели златен медал на ранкинг сериите по борба в Тирана

  • 27 фев 2026 | 20:15
  • 502
  • 0
Още два медала си гарантираха българските боксьори на турнира по бокс "Странджа"

Още два медала си гарантираха българските боксьори на турнира по бокс "Странджа"

  • 27 фев 2026 | 20:10
  • 568
  • 0
Ивайло Петков спечели сребро на Балканиадата по карате в Босна и Херцеговина

Ивайло Петков спечели сребро на Балканиадата по карате в Босна и Херцеговина

  • 27 фев 2026 | 18:38
  • 276
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 30255
  • 106
България с грешна стъпка в Норвегия, изгониха Любо Минчев, Бост се контузи

България с грешна стъпка в Норвегия, изгониха Любо Минчев, Бост се контузи

  • 27 фев 2026 | 22:53
  • 9973
  • 24
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 34417
  • 42
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 44192
  • 55
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 62528
  • 149
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 31529
  • 5