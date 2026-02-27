България има седем полуфиналисти на Купа „Странджа“

България ще има седем боксьори на полуфиналите на международния турнир за Купа „Странджа“. Националите направиха страхотно представяне в днешния ден, постигайки пет победи от шест двубоя. Това означава минимум седем бронзови отличия в рамките на надпреварата, която тази година е с много силна конкуренция.

Последното отличие беше осигурено от Йордан Морехон. При най-тежките (над 90 кг) националът влезе в много тежка битка с представителя на САЩ Келвин Уотс. Двамата вдигнаха трибуните на крака с брутални размени, като българинът повали съперника си в нокдаун във втория рунд. Това оказа и влияние върху крайния резултат, който бе 3:2 гласа в полза на Морехон. Така той си осигури място на полуфиналите в събота, където ще се изправи срещу Озодбек Алиев (Узбекистан).

18-а поредна победа на Радослав Росенов на "Странджа"

В категория до 85 килограма поражение допусна Кристиян Димитров. Той отстъпи на шампиона на Азия до 19 години от Узбекистан - Норбек Абдулаев.

По-рано днес Ясен Радев осигури още един медал за България, Радослав Росенов също продължи напред, както и Рами Киуан и Уилиам Чолов.