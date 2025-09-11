Популярни
Кикбокс легендата Алберт Краус за шампионския потенциал на сина му и растежа на SENSHI

  11 сеп 2025 | 19:16
  • 200
  • 0
Кикбокс легендата Алберт Краус за шампионския потенциал на сина му и растежа на SENSHI

Живата легенда на кикбокса Алберт Краус даде специално интервю за читателите на Sportal.bg. Бившият шампион на К-1 World MAX и SUPERKOMBAT се срещна с екипа ни преди да се отправи към Варна, където ще предава знанията си на тренировъчен лагер на международната бойна верига SENSHI и ще бъде част от на 28-мото издание на организацията.

Боецът с прякор Урагана коментира предстоящия първи Гран при турнир на SENSHI в тежка категория, който ще се проведе на 13-и септември в Св. СВ. Константин и Елена.

"Ще бъде страхотно! Никога не знаеш кой ще спечели в Гран при турнир! Много е трудно да се каже кой ще надделее, но със сигурност ще бъде страхотно шоу с много добри битки. Ако искаш да си отпуснат в първата битка, тъй като те очакват още два двубоя, това може и да не е добра идея, защото ще загубиш. Трябва да се раздадеш във всеки мач все едно ти е последен и да направиш всичко, за да победиш. Това е хубавото в такива турнири - винаги ще бъде трудно. Понякога има изненадващи резултати"

Нидерландецът коментира и кариерата на неговия наследник в бойните спортове - сина му Градус Краус. Последният е професионален боксьор със статистика от седем победи в седем двубоя и от скоро е част от топ 80 на ранглистата в полутежка категория. Алберт вярва, че синът му скоро ще докаже, че е най-добрият в света.

Вижте цялото интервю с ветеранът, който има 115 победи в професионалния кикбокс:

