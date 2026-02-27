Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Собреро: Загубите в дербитата влияят, но никой не се съмнява, че ще сме в топ 4

Собреро: Загубите в дербитата влияят, но никой не се съмнява, че ще сме в топ 4

  • 27 фев 2026 | 19:57
  • 431
  • 0
Собреро: Загубите в дербитата влияят, но никой не се съмнява, че ще сме в топ 4

Халфът на ЦСКА 1948 Браян Собреро обяви след победата с 2:0 над Славия, че никой в тима не се съмнява във влизането на "червените" в топ 4.

“Отборът заслужава тази награда след неприятните резултати от предишните мачове. Поздравления за целия отбор, който днес игра като едно цяло.

Когато водим в резултата, трябва повече търпение и да не даваме на противниците да се върнат в мача. При статичните положения трябва да се подобрим. Да вкарваме повече голове и да затваряме срещите по-рано.

Когато губиш в дербитата, е неприятно. Това влияе на самочувствието. Никой в отбора обаче не се съмнява, че ще влезем в топ 4. Продължаваме да работим сериозно. Отборът се успокои с тази победа и продължаваме напред", каза Собреро след успеха, който е първи за тима след три поредни поражения.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Босът на Ботев седна на бетона на "Огоста", за да вика за отбора

Босът на Ботев седна на бетона на "Огоста", за да вика за отбора

  • 27 фев 2026 | 15:18
  • 2558
  • 3
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 29749
  • 40
Гьоко: Сами се бихме

Гьоко: Сами се бихме

  • 27 фев 2026 | 14:58
  • 1424
  • 4
Тунчев: Очаквах труден мач

Тунчев: Очаквах труден мач

  • 27 фев 2026 | 14:51
  • 629
  • 6
Миньор без голмайстора си на "Ивайло", двама се завръщат за "чуковете"

Миньор без голмайстора си на "Ивайло", двама се завръщат за "чуковете"

  • 27 фев 2026 | 14:43
  • 658
  • 0
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 40709
  • 52
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 21648
  • 59
Очаквайте на живо: България гони втора победа в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

Очаквайте на живо: България гони втора победа в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 20:42
  • 1228
  • 0
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 29749
  • 40
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 40709
  • 52
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 57671
  • 106
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 28339
  • 4