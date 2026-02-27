Собреро: Загубите в дербитата влияят, но никой не се съмнява, че ще сме в топ 4

Халфът на ЦСКА 1948 Браян Собреро обяви след победата с 2:0 над Славия, че никой в тима не се съмнява във влизането на "червените" в топ 4.

“Отборът заслужава тази награда след неприятните резултати от предишните мачове. Поздравления за целия отбор, който днес игра като едно цяло.

Когато водим в резултата, трябва повече търпение и да не даваме на противниците да се върнат в мача. При статичните положения трябва да се подобрим. Да вкарваме повече голове и да затваряме срещите по-рано.

Когато губиш в дербитата, е неприятно. Това влияе на самочувствието. Никой в отбора обаче не се съмнява, че ще влезем в топ 4. Продължаваме да работим сериозно. Отборът се успокои с тази победа и продължаваме напред", каза Собреро след успеха, който е първи за тима след три поредни поражения.