Бдин вкара шест пъти, Ювентус (Малчика) излезе с девет футболисти

Бдин (Видин) разгроми Ювентус (Малчика) с 6:0. Срещата е от осмия кръг на Северозападната Трета лига. Гостите започнаха и изиграха 90-те минути с девет футболисти. Издържаха близо половин час и след него топката започна да тресе мрежата им. Жоао Стоко откри резултата. Николай Цветков-Демона удвои. Роберто Росенов направи резултата категоричен. Той се разписа и в началото на второто полувреме. В средата му, точен беше и Мартин Бисеров. Стоко завърши головата фиеста с второто си попадение. Още можеха да вкарат домакините.