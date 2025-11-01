ФК Ловеч с категоричен успех

Едноименният тим на Ловеч победи като гост Ювентус (Малчика) с 3:0. Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. Първото полувреме не предвещаваше крайния резултат. Калоян Тодоров и Марио Наков отправиха по един удар към ловешката врата, но Васил Тодоров се справи. Единствена възможност за гостите обаче завърши с попадение на Константин Генков в 36-ата минута. Футболистите на Ювентус взеха инициативата след почивката. В 62-ата минута обаче Галин Стоянов им вкара с глава – 0:2. После Мартин Милков не улучи за Ювентус. Васил Тодоров пък направи тройно спасяване, отразявайки последователни удари на Ивайло Дюлгеров, Валентин Антонов и Ангел Боев. В 73-ата минута съдията отсъди дузпа за Ловеч, но Валентин Недялков не успя да я реализира. Накрая Стоянов пак вкара с глава. След това Боев пропусна още веднъж.