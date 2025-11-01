Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ловеч
  3. ФК Ловеч с категоричен успех

ФК Ловеч с категоричен успех

  • 1 ное 2025 | 21:34
  • 516
  • 1
ФК Ловеч с категоричен успех

Едноименният тим на Ловеч победи като гост Ювентус (Малчика) с 3:0. Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. Първото полувреме не предвещаваше крайния резултат. Калоян Тодоров и Марио Наков отправиха по един удар към ловешката врата, но Васил Тодоров се справи. Единствена възможност за гостите обаче завърши с попадение на Константин Генков в 36-ата минута. Футболистите на Ювентус взеха инициативата след почивката. В 62-ата минута обаче Галин Стоянов им вкара с глава – 0:2. После Мартин Милков не улучи за Ювентус. Васил Тодоров пък направи тройно спасяване, отразявайки последователни удари на Ивайло Дюлгеров, Валентин Антонов и Ангел Боев. В 73-ата минута съдията отсъди дузпа за Ловеч, но Валентин Недялков не успя да я реализира. Накрая Стоянов пак вкара с глава. След това Боев пропусна още веднъж.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бдин спря серията на Павликени

Бдин спря серията на Павликени

  • 1 ное 2025 | 21:23
  • 514
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) вкара пет пъти за успех с 3:2

Янтра (Полски Тръмбеш) вкара пет пъти за успех с 3:2

  • 1 ное 2025 | 21:14
  • 555
  • 0
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 8648
  • 7
Локо (Мездра) удари Партизан

Локо (Мездра) удари Партизан

  • 1 ное 2025 | 20:57
  • 594
  • 2
ОФК Хасково бие Секирово

ОФК Хасково бие Секирово

  • 1 ное 2025 | 20:49
  • 471
  • 0
Отличен старт за талантите на Лудогорец в Младежката Шампионска лига

Отличен старт за талантите на Лудогорец в Младежката Шампионска лига

  • 1 ное 2025 | 20:45
  • 3291
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 115830
  • 336
Ливърпул 1:0 Астън Вила, Салах откри след подарък на Мартинес

Ливърпул 1:0 Астън Вила, Салах откри след подарък на Мартинес

  • 1 ное 2025 | 22:49
  • 3732
  • 24
Реал Мадрид 3:0 Валенсия, Винисиус пропусна дузпа, но Белингам вкара

Реал Мадрид 3:0 Валенсия, Винисиус пропусна дузпа, но Белингам вкара

  • 1 ное 2025 | 22:00
  • 4268
  • 81
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 8648
  • 7
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 17011
  • 45
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 46240
  • 74